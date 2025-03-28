Він не готовий до мирного життя і сподівається на воєнні успіхи

Путін вийшов із переговорів.

Точніше, імітація переговорів ще буде відбуватися. Але переговори вже практично зірвані.

Путін розпочав вихід з переговорів в Ер-Ріяді, але вчорашні заяви про те, як він роздушить Україну і введе управління ООН, просто прискорили процес зняття масок.

Отже, що змусило Путіна прискорити процеси?

Я вже писав про три речі, які важливі для Путіна:

Він вважає, що під час літньої кампанії він зможе суттєво покращити воєнні позиції. Як на мене – це ілюзія, але він дедалі більше живе в ілюзіях;

Він не готовий до переходу до мирного життя. Не готовий особисто через повний провал тих мрій, які його штовхнули у 2022 році до повномасштабного вторгнення (провал історичної місії). Не готовий через страх перед тим, як себе поведе еліта, яка боїться Путіна, але вже живе в логіці постпутінської епохи. Він боїться також і реакції ура-патріочної меншості (30-35% населення), яка не має вождів, але може стати кістяком озлобленості на Путіна.

Судячи з усього, Путін повірив: хай там що, Трамп не зможе розпочати нафтову війну з РФ з частковим витісненням російської нафти зі світових ринків нафти. Окрім того, Путін вважає, що завдяки КНДР, можливо, Ірану та ряду інших теоретично можливих точок напруження, він буде потрібен і Трампу, і Сі під час переговорів Китай-США.

Щодо війни. Ми практично увійшли в новий її цикл, де наступне переговорне вікно можливостей може відкритися не раніше кінця осені.

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Чи можливе все-таки повернення до переговорів зараз? Як на мене, вірогідність мінімальна. Путін виставляє такі вимоги, які просто неможливо виконати.

Якою буде реакція США? Ще деякий час переговори будуть іти за інерцією. А далі, три варіанти:

1. Трамп заплющує очі на все це і тисне на Україну (вірогідність низька);

2. Трамп у тій чи іншій формі підтримує Україну, але не дотискає Росію і перемикається на щось інше.

3. Трамп підтримує Україну, включається в витіснення Росії з нафтового ринку світу, хоч і перемикається на щось інше.

Який варіант виграє, залежить від того, як ми спільно з європейцями спрацюємо. Зараз, головними переговорами можуть стати не переговори Украіна – Росія – США, Україна – ЄС – США.

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