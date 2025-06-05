Мнение
думки вголос
Что более выгодно Украине – эскалация или война на истощение
Иван Киричевский
эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express
LIGA.net тестирует новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
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