Думка
думки вголос
Що більш вигідне Україні – ескалація чи війна на виснаження
Іван Киричевський
експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
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