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Что будет, если переговоры между США и Россией окажутся провальными

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Что будет, если переговоры между США и Россией окажутся провальными

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
10.01.2022, 16:30

Сейчас очень важно заранее знать каждый шаг, который может сделать Кремль и его приспешники, и быть готовыми ко всему

Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР". Проект соответствующего постановления уже подготовлен и может быть рассмотрен в Госдуме в ближайшее время.

Очевидно, в Кремле рассчитывают, что такой шаг России после провала переговоров будет воспринят на Западе с облегчением как меньшее зло по сравнению с прямым вторжением, которого все опасались.

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Но на самом деле, это может стать лишь переходным этапом к великой войне, поскольку простое признание псевдореспублик лишь разрушит Минские соглашения, заморозит ситуацию и лишит Кремль возможности поставить под контроль остальную территорию Украины.

Не исключено, что признав "ЛДНР", Россия мобилизует на аналогичный шаг всех своих сателлитов из ОДКБ и недемократические режимы в мире, а также заключит военные соглашения с псевдореспубликами. Это позволит официально поставлять им самолеты, ракеты и другое вооружение, которым под прикрытием "ЛДНР" будут управлять "ихтамнеты".

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Признание Россией "ЛДНР" также будет означать и признание их претензий на остальные Донецкую и Луганскую области, что записано в их "конституциях". И оказывать всемерную поддержку их "освободительной" борьбе "за восстановление территориальной целостности".

Это позволит России формально не участвовать в войне, чтобы не попасть под санкции, но полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе.

Мы должны быть к этому готовы, а Запад должен четко заявить, что санкции будут введены не только в случае вторжения самой России в Украину, но и любых ее марионеток.

И мы над этим уже работаем.

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Россия США переговоры Егор Чернев война россии с украиной
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