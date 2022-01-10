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Самым внимательным зрителем на переговорах Запад-Россия будет Китай

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Самым внимательным зрителем на переговорах Запад-Россия будет Китай

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
10.01.2022, 11:12

Сегодня в Женеве стартуют переговоры США и России. Тут есть один интересный момент

Текущая неделя в мире пройдет под знаком переговоров Запада и России.

Справка. Сегодня, 10 января, официальные лица США и России проведут переговоры по вопросам безопасности, чтобы обсудить вызывающую беспокойство военную деятельность РФ, и противостоять растущей напряженности вокруг Украины.

Россия и НАТО проведут переговоры 12 января, а более широкая встреча с участием Москвы, Вашингтона и европейских стран назначена на 13 января.

Ключевая задача западных дипломатов – понять, они реально свихнулись или только прикидываются.

И да, не читайте советских газет (российских Telegram-помоек) – в повестке дня нет сдачи Украины. 

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И не потому, что мы хорошо поем, ставим рекорды в реформах, центр вселенной или просто кому-то нравимся. 

Просто самым внимательным зрителем на этих переговорах будет Китай. И Западу надо будет показать Китаю, что США и ко могут защитить своих союзников от неадекватных гопников. 

Потому что, если Китай увидит, что Запад не может уберечь Украину от России, то он поймет, что ему никто не помешает захватить Тайвань. 

А вот это уже способно открыть ящик Пандоры. И точно никому не надо.

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война России против Украины Россия Китай США нато переговоры
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