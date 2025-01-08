Что французские самолеты Mirage 2000-5F могут изменить на поле боя
По некоторым сообщениям в открытом доступе, которые появились недавно, Украина, благодаря договоренностям между Президентами Франции и Украины, сможет уже к концу января нынешнего года сформировать первую эскадрилию в составе своих Воздушных Сил, вооруженную многоцелевыми французскими истребителями Mirage 2000-5F.
А также начать процесс доведения этого авиационного подразделения до необходимого уровня боеготовности (способности выполнять боевые задачи полного спектра, предусмотренного для этого типа боевого самолета). По разным оценкам, речь может идти о 6 или 8 машинах.
Насколько я понимаю, эти самолеты будут передаваться Украине из состава ВВС Французской республики, где их постепенно заменяют более современными Rafale F3-R.
Не буду вдаваться в детали по поводу их тактико-технических характеристик (ТТХ) в той модификации, которая поступит на вооружение авиации наших ВС. Об этом уже написали соответствующие специалисты и эксперты, но обратите внимание на одну особенность этих самолетов, которая должна сделать их важной составляющей наших ВС относительно расширения их боевых способностей.
Я имею в виду способность наносить удары по наземным целям. В первую очередь теми же ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, определенный опыт применения которых наши ВС уже имеют.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что ударные способности этого самолета (относящиеся к категории 4+) не ограничиваются лишь возможностью применения в режиме "полного цикла" штатных для этого носителя франко-британских "теней\скальпелей".
Кроме ударов "штатными" малозаметными крылатыми ракетами, которые, собственно, были разработаны, в том числе и для этого самолета, они могут наносить достаточно эффективные удары и другим вооружениям класса "воздух – поверхность". Причем, что очень важно, в условиях достаточно разветвленной и эшелонированной ПВО противника, дальнобойным.
К примеру, по системам ПВО противника противорадиолокационными ракетами (ПРР) типа AS37 Armat (дальность действия которых составляет существенные 110 -120 км).
Или управляемыми (планирующими) авиабомбами (AASM Hammer), о поставках которых в прошлом 2024 году в количестве 600 штук сообщал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Или противокорабельными ракетами (ПКР) типа Exocet (имеет полубронебойную боевую часть с 165 кг взрывчатки), как, собственно, по кораблям противника, так и по радиоконтрастным наземным целям.
То есть роль и место этого самолета в наших ВС, – скорее ударный самолет, чем истребитель.
Хотя вполне возможно и использование его для ПВО (особенно по перехвату крылатых ракет и ударных БПЛА противника дальнего действия) из-за одного свойства этого "Миража" – его бортовая РЛС очень четко и качественно выявляет маловысотные воздушные цели на фоне земли.
Не секрет, ни для нас, ни для противника тот факт, что парк наших ударных самолетов (Су-25 – штурмовик и Су-24 – фронтовый бомбардировщик) небольшой и имеет достаточно критический "налет". Более того, не все они по разным причинам находятся в боеспособном состоянии...
Поэтому поступление французских "Миражей" с достаточно весомыми ударными способностями, пусть даже "бывших в употреблении", думаю, исправит ситуацию к лучшему.
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