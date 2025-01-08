Особливістю цього літака є те, що він може виконувати функції більші, ніж просто винищувача

За певними повідомленнями у відкритому доступі, які з'явились нещодавно, Україна, завдяки домовленностями між Президентами Франції та України, зможе вже до кінця січня нинішнього року сформувати першу ескадрилію у складі своїх Повітряних Сил, озброєну багатоцільовими французськими винищувачами Mirage 2000-5F.

А також розпочати процес доведення цього авіаційного підрозділу до необхідного рівня боєготовності (спроможності виконувати бойові завдання повного спектра, передбаченого для цього типу бойового літака). За різними оцінками, може йтися про 6 чи 8 машин.

Наскільки я розумію, ці літаки передаватимуть Україні зі складу ВПС Французької республіки, адже їх поступово замінюють на більш сучасні Rafale F3-R.

Не буду вдаватися у деталі щодо їх тактико-технічних характеристик (ТТХ) у тій модифікації, яка надійде на озброєння авіації наших ПС. Про це вже написали відповідні фахівці та експерти, але зверну увагу на одну особливість цих літаків, яка має зробити їх важливим складником наших ПС щодо розширення їхніх бойових спроможностей.

Я маю на увазі їхню здатність завдавати ударів по наземних цілях. Насамперед тими самими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, певний досвід застосування яких наші ПС вже мають.

Водночас варто підкреслити, що ударні спроможності цього літака (який належить до категорії 4+) не обмежуються лише можливістю застосування у режимі "повного циклу" штатних для цього носія франко-британських "тіней\скальпелів".

Окрім ударів "штатними" малопомітними крилатими ракетами, які, власне, були розроблені також і для цього літака, вони можуть завдавати достатньо ефективних ударів іншим озброєнням класу "повітря – поверхня". Причому, що дуже важливо, в умовах достатньо розгалуженої та ешелонованої ППО противника, дальнобійним.

Наприклад, по системах ППО противника протирадіолокаційними ракетами (ПРР) типу AS37 Armat (дальність дії яких становить суттєві 110 -120 км).

Чи керованими (баражувальними) авіабомбами (AASM Hammer), про постачання яких минулого 2024 року в кількості 600 штук повідомляв міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Або протикорабельними ракетами (ПКР) типу Exocet (має напівбронебійну бойову частину зі 165 кг вибухівки), як, власне, по кораблях противника, так і по радіоконтрастних наземних цілях.

Тобто роль та місце цього літака у наших ПС, – скоріше ударний літак, ніж власне винищувач.

Хоча цілком можливе й використання його для ППО (особливо щодо перехоплення крилатих ракет та ударних БПЛА противника дальньої дії), через одну властивість цього "Міража" – його бортова РЛС дуже чітко та якісно виявляє маловисотні повітряні цілі на фоні землі.

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Не є таємницею, ані для нас, ані для противника той факт, що парк наших ударних літаків (Су-25 – штурмовик та Су-24- фронтовий бомбардувальник) невеликий і має достатньо критичний "наліт". До того ж не всі вони (з різних причин) перебувають у боєздатному стані...

Тому надходження французьких "Міражів" з достатньо вагомими ударними спроможностями, нехай навіть "вживаних", думаю, виправить ситуацію на краще.

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