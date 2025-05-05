Главное событие прошлой недели для мировой политики — символическая дата "100 дней" второго президентства Дональда Трампа. Для украинской политики главным событием стало подписание Соглашения о полезных ископаемых (его также называют Соглашением о недрах или о редкоземельных металлах; для простоты и краткости далее будем называть его просто "Соглашение").

Оба события совпали по времени, произошли в один день. И это не случайно. Сам факт появления этого Соглашения связан с Трампом. Вероятно, и его дальнейшая судьба также будет связана с 47-м президентом США.

О содержании и проблемах этого Соглашения уже много сказано. Поэтому я хочу обратить внимание на его парадоксы. Вероятно, это поможет лучше понять его политическую противоречивость и возможное будущее.

Родовая травма

Идея этого Соглашения принадлежит президенту Зеленскому. По крайней мере, в его "Плане победы", который он представил Байдену и Трампу в сентябре 2024 года, содержалось предложение о совместной с США добыче редкоземельных металлов и необходимости гарантий безопасности для Украины для защиты этого совместного экономического проекта.