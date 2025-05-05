Головна подія минулого тижня для світової політики – символічна дата "100 днів" другого президентства Дональда Трампа. Для української політики головною подією стало підписання Угоди про корисні копалини (її також називають Угодою про надра, або про рідкісноземельні метали; для простоти і стислості далі будемо її називати просто "Угода").

Обидві події збіглися в часі, відбулися в один день. І це не випадково. Ця угода самим фактом свого народження пов’язана з Трампом. Мабуть, і подальша її доля також матиме зв'язок з 47-м президентом США.

Про зміст і проблеми цієї Угоди вже багато сказано. Тому я зверну увагу на її парадокси. Можливо, це допоможе краще зрозуміти її політичну суперечливість та ймовірне майбутнє.

Родова травма

Ідея цієї Угоди належить президенту Зеленському. У всякому разі, в його "Плані перемоги", який він представив Байдену і Трампу у вересні 2024 року, була пропозиція про спільний з США видобуток рідкісноземельних металів і необхідність гарантій безпеки для України для захисту цього спільного економічного проєкту.