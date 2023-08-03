Что на самом деле ссорит Польшу с Украиной

В отношениях Украины и Польши ситуация не столько сложная – она не очевидная. Здесь следует иметь в виду несколько главных факторов.

Первый – очевидно, есть некоторые объективные проблемы. Мы уже знаем более или менее 15 лет с начала переговоров об ассоциации Украины и ЕС, что экономические интересы Польши и Украины не совсем совпадают.

Некоторые эксперты еще 13-15 лет назад предупреждали, что в случае интеграции украинская экономика, особенно аграрный сектор, будет конкурентом для Польши.

Это мы видим. Никто просто не знал, что проблема возникнет в рамках войны с Россией. Это беспристрастная неувязка. Когда в 1980-х годах Испания пыталась стать частью Европы, французские аграрии тоже протестовали. Была эта проблема.

Второй фактор – это внутренняя политическая ситуация в Польше. Люди у власти, а также их подход к политике – внутренней и внешней. Они очень любят конфликт. Им сложно сотрудничать с кем-либо.

Особенно в рамках предвыборной кампании некоторые аспекты отношений с Украиной будут являться сюжетом кампании.

Это также связано с партией "Конфедерация". Она стала очень популярной. Она будет третьей силой в новом парламенте. А это единственная открыто антиукраинская сила.

Для партии "Право и справедливость" (ПиС) это большая проблема. Они пытаются сражаться. И потому отходят от столь однозначной поддержки Украины.

Фермеры – важная группа избирателей ПиС. Они многое делают, чтобы показать, что восемь лет ПиС помогает фермерам. Но фермеры сейчас не слишком счастливы. У нас есть новая политическая сила. Союз фермеров "АГРОуния", который впервые будет на выборах. То есть это была важная группа избирателей. Останется ли – открытый вопрос. Но это объясняет позицию ПиС по отношению к украинскому зерну.

Если только ПиС останется у власти – особых изменений не произойдет. Если "Платформа" придет к власти – больших перемен не будет. Изменения будут, если членом коалиции станет "Конфедерация".

Проблемы будут, если у нас не будет стабильного нового правительства. Такой сценарий тоже есть. Что будут вторые и третьи выборы. Здесь очевидно, что внутренняя нестабильность в Польше может негативно отразиться на отношениях.

В то же время важна ситуация на войне. Все любят быть частью истории удачи. Все любят голливудские фильмы, где почти всегда побеждают хорошие люди. Если Украина будет этой историей успеха на войне, тогда будет больше поддержки. Если будут проблемы – существует вероятность усталости от Украины. Мы видели это в 2015-2016 годах. Тогда эта поддержка будет, но энтузиазма меньше станет.

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