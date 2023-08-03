Що насправді сварить Польщу з Україною

У відносинах України та Польщі ситуація не те що складна – вона не очевидна. Тут треба мати на увазі кілька головних факторів.

Перший – очевидно, є деякі об’єктивні проблеми. Ми вже знаємо більш-менш 15 років від початку переговорів про асоціацію України та ЄС, що економічні інтереси Польщі та України не зовсім співпадають.

Деякі експерти ще 13-15 років тому попереджали, що у випадку інтеграції українська економіка, особливо аграрний сектор, будуть конкурентами для Польщі.

Це ми й бачимо. Ніхто просто не знав, що ця проблема виникне у межах війни з Росією. Це об’єктивна проблема. Коли у 1980-х роках Іспанія намагалася стати частиною Європи, то французькі аграрії теж протестували. Була ця проблема.

Другий фактор – це внутрішня політична ситуація у Польщі. Люди при владі та їхній підхід до політики – внутрішньої та зовнішньої. Вони дуже люблять конфлікт. Їм важко співпрацювати з кимось.

Особливо у межах передвиборної кампанії деякі аспекти відносин з Україною будуть сюжетом кампанії.

Це також пов’язано з партією "Конфедерація". Вона стала дуже популярною. Вона буде третьою силою в новому парламенті. А це єдина відкрито антиукраїнська сила.

Для партії "Право і справедливість" (ПіС) це велика проблема. Вони намагаються боротися. І тому відходять від такої однозначної підтримки України.

Фермери – важлива група виборців ПіС. Вони багато роблять, щоб показати, що вісім років ПіС допомагає фермерам. Але фермери зараз не дуже щасливі. У нас є нова політична сила. Спілка фермерів "АГРОунія", яка вперше буде на виборах. Тобто це була важлива група виборців. Чи залишиться – відкрите питання. Але це пояснює позицію ПіС щодо українського зерна.

Якщо тільки ПіС залишиться при владі – особливих змін не буде. Якщо "Платформа" прийде до влади – великих змін не буде. Зміни будуть, якщо членом коаліції стане "Конфедерація".

Проблеми будуть, якщо у нас не буде стабільного нового уряду. Такий сценарій теж є. Що будуть другі та треті вибори. Тут очевидно, що внутрішня нестабільність у Польщі може негативно вплинути на відносини.

Водночас важлива ситуація на війні. Всі люблять бути частиною історії успіху. Всі люблять голівудські фільми, де майже завжди перемагають добрі люди. Якщо Україна буде цією історією успіху на війні, тоді буде більше підтримки. Якщо будуть проблеми, то є ймовірність втоми від України. Ми це бачили у 2015-2016 роках. Тоді ця підтримка буде, але ентузіазму менше стане.

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