Что не так с предвыборной программой Арестовича?

1. Чрезвычайное положение в экономике в целях развития экономики.

Чрезвычайное положение может помочь мобилизовать экономику для войны, но она убьет частный сектор. Проблема в том, что чрезвычайное положение – это государственное управление экономикой, а государство плохо развивает экономику. Я не против, а скорее за мобилизацию экономики. Но нужно вещи называть своими именами.

2. Аудит страны от "Большой четверки".

Такое упражнение в принципе невозможно. Аудит Киевской школы экономики требует большой команды и месяцев работы. А всей страны? Мы не можем произвести перепись населения Украины, потому что это нереально сложно и дорого, а здесь предлагается аудит всей экономики. Популизм.

3. Снижаем учетную ставку до 7%.

И запускаем гиперинфляцию во время войны. Супер!

4. Реформа налоговой для улучшения сбора налогов.

Хорошая цель, но… все старались и ничего не получится. Почему получится у Арестовича – вопрос риторический.

5. Разрешаем частному бизнесу помогать напрямую военным частям.

Но это уже есть. Проблема не в этом, а в сертификации оружия. Если оружие не сертифицировано, не прошло испытание, то его можно покупать только за частные деньги. А за деньги налогоплательщиков – нет. Арестович предлагает разрешить военным частям самим решать, как тратить деньги налогоплательщиков. Две проблемы – коррупция и отсутствие реалистического механизма распределения денег налогоплательщиков между военными частями.

6. Кластерное развитие экономики со специализацией регионов.

Эти слова не несут никакого смысла. Что такое кластерное развитие регионов со специализацией? Модно, но чушь.

Интересно, что у Арестовича почти ничего нет об армии и войне. Только где-то в середине о стратегической обороне и доктрине Киссинджера.

Эта программа хороша для того, чтобы продавать курсы людям, слабым к инфоциганству. Это все в принципе ок, и свобода слова, и каждый зарабатывает деньги, как может, но вредить репутации Украины на Западе и усложнять получение денег от США через общение и наброски журналисту ТАЙМ – это уже предательство.

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