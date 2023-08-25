Что нужно делать, чтобы действительно убрать коррупцию из военкоматов?

Сейчас ежедневно появляются новости об обысках в военкоматах. А президент подписал указ с рекомендациями СНБО уволить всех областных военкомов. Это якобы должно устранить коррупцию хотя бы на этапе мобилизации.

Однако мы в "Принципе" подчеркиваем: проблема не только в кадрах, проблема в системе, в которой нужно уменьшить возможность самой коррупции.

Начнем с того, что в ТЦК и СП до сих пор бумажный документооборот и отсутствует мониторинг. Система "Оберіг" – автоматизированный Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов – до сих пор не введена в работу полноценно. Операторы "Оберега" говорят, что им приходится вводить данные параллельно в Excel-таблицах, без возможности напрямую пообщаться с людьми. Их данные они получают и заполняют без верификации.

Также существует параллельный документооборот на бумаге, часть которого – "черная". Любая проверка проводится в ручном режиме и не помогает отслеживать кейсы, передачу или исчезновение определенных документов.

В январе мы начали работу в межведомственной группе по изменениям на пути раненого военного. За это время удалось реализовать несколько решений по автоматизации ВВК при госпиталях, обследующих раненых и больных. К примеру, тестируется электронная очередь к врачам и медицинская информационная система, подключенная к электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).

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В перспективе – создание единого информационного пространства для фиксации всех медицинских взаимодействий с военным. Это позволит отслеживать полное состояние здоровья бойца в случае ранения или заболевания.

Критически важно, чтобы автоматизация заработала и для ВВК при ТЦК СП. Это позволит прослеживать выводы врачей через ЭСОЗ. Сейчас именно отсутствие контроля и формальное принятие решения такими ВВК приводят к коррупции в случае тех, кто хочет избежать мобилизации.

С другой стороны, люди, чье состояние здоровья не позволяет им служить, все равно становятся военнослужащими. В некоторых случаях фактически ВВК не проводится, и ТЦК и СП мобилизуют людей с инвалидностью либо с психологическими или физическими нарушениями. К примеру, есть случай мобилизации жителя Дрогобыча Руслана Кубая с отсутствующими кистями обеих рук. А также трагическая мобилизация жителя пгт в Одессской области, умершего после прибытия в воинскую часть от приступа эпилепсии.

Еще проблема: даже если есть веские доказательства о принятии заведомо незаконных решений – отменить мобилизационное распоряжение фактически невозможно. Даже если суд установит, что процедура прошла с нарушением, отменить решение ТЦК можно через высшее командование Сухопутных войск. В законе есть запрет на мобилизацию людей первой-второй группы инвалидности, но оснований для увольнения в случае, если они уже были мобилизованы из-за халатности ВЛК, – нет.

Поэтому сейчас ответственные органы – Минобороны, Минздрав, КМС и Минцифры – должны продумать, как подключить ВВК при ТЦК СП к ЭСОЗ с опцией мониторинга. А еще – ускорить ведение "Оберега" в действие, со всеми апдейтами, которые для этого нужны. Это что касается функционала.

В целом нам необходима система мониторинга и системных проверок решений ТЦК и СП по мобилизации военнообязанных и вынесения решений ВВК. Конечно, в то же время должна быть реализована быстрая реакция правоохранителей на обращение по поводу возможных злоупотреблений.

Хорошо, что во власти понимают: коррупция подвешивает обороноспособность даже на этапе мобилизации. Теперь нужно эффективно снизить все риски, чтобы наша армия была о силе, а не о практике советских разнарядок.

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