Що треба робити, аби справді усунути корупцію з військкоматів?

Зараз чи не щодня з'являються новини про обшуки у військкоматах. А президент підписав указ із рекомендаціями РНБО звільнити всіх обласних військкомів. Це ніби має усунути корупцію хоча б на етапі мобілізації.

Проте ми у "Принципі" наголошуємо: проблема не лише в кадрах, проблема в системі, у якій потрібно зменшити можливість самої корупції.

Почнемо з того, що у ТЦК та СП – досі паперовий документообіг та відсутній моніторинг. Система "Оберіг" – автоматизований Єдиний держреєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів – досі не введена в роботу повноцінно. Оператори "Оберега" кажуть, що їм доводиться вводити дані паралельно в Excel-таблицях, без можливості напряму поспілкуватися з людьми. Їх дані вони отримують і заповнюють без можливості верифікації.

Також існує паралельний документообіг на папері, частина з якого – "чорна". Будь-яка перевірка врешті проводиться у ручному режимі й не допомагає відслідковувати кейси, передання чи зникнення певних документів.

У січні ми почали роботу у міжвідомчій групі щодо змін на шляху пораненого військового. За цей час вдалося реалізувати кілька рішень з автоматизації ВЛК при госпіталях, які обстежують поранених та хворих. Наприклад, тестується електронна черга до лікарів та медична інформаційна система, підключена до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

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У перспективі – створення єдиного інформаційного простору для фіксації всіх медичних взаємодій з військовим. Це дозволить відстежувати повний стан здоров’я бійця у випадку поранення чи захворювання.

Критично важливо, щоб автоматизація почала працювати й для ВЛК при ТЦК та СП. Це дозволить простежувати висновки лікарів через ЕСОЗ. Зараз саме відсутність контролю й формальне ухвалення рішення такими ВЛК призводять до корупції у випадку тих, хто хоче уникнути мобілізації.

А з іншого боку, люди, чий стан здоров’я не дозволяє їм служити, все одно стають військовослужбовцями. У деяких випадках фактично ВЛК не проводиться, і ТЦК та СП мобілізують людей з інвалідністю чи з психологічними або фізичними порушеннями. Наприклад, є випадок мобілізації мешканця Дрогобича Руслана Кубая з відсутніми кистями обох рук. А також трагічна мобілізація мешканця смт на Одещині, який помер після прибуття до військової частини від нападу епілепсії.

Ще проблема: навіть якщо є вагомі докази про ухвалення завідомо незаконних рішень – скасувати мобілізаційне розпорядження фактично неможливо. Навіть якщо суд встановить, що процедура відбулася з порушенням, скасувати рішення ТЦК можна через вище командування Сухопутних військ. У законі є заборона до мобілізації людей першої-другої групи інвалідності, але підстави для звільнення у випадку, якщо вони вже були мобілізовані через недбалість ВЛК, – немає.

Тому зараз відповідальні органи – Міноборони, МОЗ, КМС та Мінцифри – мають продумати, як підключити ВЛК при ТЦК та СП до ЕСОЗ з опцією моніторингу. А ще – пришвидшити ведення "Оберегу" в дію, з усіма апдейтами, які для цього потрібні. Це що стосується функціонала.

А загалом нам необхідна система моніторингу та системних перевірок рішень ТЦК та СП щодо мобілізації військовозобов’язаних та винесення рішень ВЛК. Звісно, водночас має бути реалізована швидка реакція правоохоронців на звернення щодо можливих зловживань.

Добре, що у владі розуміють: корупція підважує обороноздатність навіть на етапі мобілізації. Тепер треба ефективно зменшити усі ризики, аби наша армія була про силу, а не про практику радянських рознарядок.

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