28 мая во время визита президента Зеленского в Берлин канцлер Германии Мерц объявил, что Германия профинансирует производство "оружия дальнего действия", которое будет изготавливаться в Украине.

В тот же день министры обороны Германии и Украины подписали меморандум о взаимопонимании, который формализует это соглашение. В пресс-релизе Министерства обороны Германии отмечается: Министры обороны Германии и Украины подписали декларацию, предусматривающую финансирование производства оружия дальнего действия в Украине. Это является шагом в рамках плана Германии по усилению прямых инвестиций в оборонную промышленность Украины. Ожидается, что значительная часть этого оружия будет произведена уже в течение этого года. Первые системы могут быть переданы Вооружённым силам Украины уже через несколько недель. Поскольку они уже находятся в использовании, дополнительное обучение не потребуется.

Этот эпизод — последний в, казалось бы, бесконечной дискуссии о поставках Германией средств дальнего поражения Украине. В этой публикации рассматриваются возможные последствия соглашения и дальнейшие шаги.