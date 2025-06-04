28 травня під час візиту президента Зеленського до Берліна канцлер Німеччини Мерц оголосив, що Німеччина профінансує виробництво "озброєння дальньої дії", яке виготовлятиметься в Україні.

Того самого дня міністри оборони Німеччини та України підписали меморандум про взаєморозуміння, який формалізує цю угоду. У пресрелізі Міністерства оборони Німеччини зазначено: міністри оборони Німеччини й України підписали декларацію, яка передбачає фінансування виробництва озброєння дальньої дії в Україні. Це є кроком у межах плану Німеччини щодо посилення прямих інвестицій у сферу оборонної промисловості України. Очікується, що значну частину зброї буде виготовлено вже впродовж цього року. Перші системи можуть бути передані до Збройних Сил України вже за кілька тижнів. Оскільки вони вже використовуються, додаткове навчання не знадобиться.

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Цей епізод – останній у, здається, нескінченній суперечці щодо постачання Німеччиною засобів дальнього ураження Україні. У цій публікації розглядаються можливі наслідки угоди та подальші кроки.