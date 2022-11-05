Что происходит в Херсоне и какие перспективы его освобождения от российских оккупантов

Российская армия укрепляет оборону херсонского плацдарма и сосредоточила здесь почти все российские воздушно-десантные войска. Одновременно россияне эвакуируют все оккупационные учреждения, уничтожили связь, готовятся к бегству из Херсона и уходу за Днепр.

1. Российские силы и значение Херсона

Херсонский плацдарм обороняют самые боеспособные силы армии РФ. Командует группировкой командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, ему подчиненный в полном составе 22-й армейский корпус (генерал-майор Марзоев). В составе русской группировки зафиксированы батальонные тактические группы из состава: 7-й и 76-й десантно-штурмовых дивизий, 98-й воздушно-десантной дивизии, 11-й, 31-й, 83-й десантно-штурмовых бригад, 45-й бригады спецназ ВДВ, 90-й танковой дивизии, 19-й мотострелковой дивизии, 126-й бригады береговой обороны, 810-й бригады морской пехоты, 37-й мотострелковой бригады, 10-й бригады спецназ, оперативные части Росгвардии.

Здесь сосредоточены почти все российские ВДВ: три из четырех дивизий и все четыре бригады. Сюда постоянно перекидывают пополнение личного состава и боевой техники. Российские войска сохраняют управление, организацию, и не нужно полагать, что они будут убегать сами от легкого толчка. Эту великую силу выбьет только более эффективная сила, более удачная тактика.

2. Стратегия

Серия поражений россиян в Украине сменила планы Вооруженных сил РФ. Вместо захвата всей Украины, россияне сейчас вынуждены сосредоточиться на удержании и захвате Донбасса, на обороне наземного коридора в Крым через Запорожскую область. Командование Вооруженных сил Украины продолжает свое наступление, и выгодный плацдарм в Херсоне превратился в наковальню.

Системные удары по мостам через Днепр сузили возможности снабжения боеприпасами и обеспечения и ограничили маневр российских войск, что повысило эффективность разведки и поражения высокоточным оружием ВСУ.

Подавить украинскую артиллерию и ракетные комплексы ВС РФ не могут. Оборона возможна, но в таких условиях россияне несут неприемлемые для себя потери. Теперь командующий ВС РФ в Украине Сергей Суровикин вынужден под давлением украинской армии планировать сдачу Херсона, потому что видит несостоятельность своих элитных войск захватить инициативу в битве за Херсон.

Чтобы уберечься от разгрома, россияне планируют развернуть сокращенную линию обороны по Днепру. Потому что Херсон стал ловушкой, поглощающей резервы и не позволяющей российской армии решить хотя бы задачу минимум в Запорожье и Донбассе.

3. Тактика

Российские войска выстроили неплотную оборону, поскольку рассредоточенная и глубоко эшелонированная, развернутая вдоль посадок, опирается на маневр огнем артиллерии и авиации, применение тактических резервов с бронетехникой. Цель россиян – не допустить быстрых врывов и закрепления малых украинских боевых групп. Посадки в Херсонской области редки, хорошо просматриваются, промежутки между ними большие, полтора-два км. Первая линия обороны – передовая посадка, занимающаяся небольшими силами пехоты без бронетехники, выполняющих функции разведки и наблюдения, этот рубеж проходит как перед посадкой так и за посадкой.

Основные силы сосредотачиваются на второй и третьей линиях посадок, там концентрируются разведочные средства, беспилотники, значительное количество противотанковых ракетных комплексов, для которых это оптимальные условия применения.

В глубине располагаются также и тактические резервы – малые боевые группы с танками и бронетехникой. Противник пытается действовать скрыто, рассредоточенно для уменьшения потерь от поражения нашей артиллерией. Также на плацдарме сосредоточены значительные силы российской артиллерии и средства противовоздушной обороны для поддержки войск, применяется авиация.

Россияне не держат значительными силами передний край, потому что у них есть резервы и вторая линия обороны. Поэтому атака маленькими группами на узком фронте, задача совершить рейд, без координации и взаимодействия с артиллерией, в расчете продвинуться в щели боевых порядков, может привести к остановке атаки во второй, максимум третьей посадке. За это время россияне определяют места прорывов, поднимают беспилотники, начинают корректировку огня артиллерии, затем контратакую тактические резервы с танками.

Атаки малыми группами на отдельных участках и инфильтрация одной пехоты по данному направлению неэффективны. Наступательные действия эффективны, когда враг несет значительные потери, системно разведываются и уничтожаются командные пункты, расчеты ПТРК, артиллерия поддержки, бронетехника, то есть атаке предшествует размягчение обороны на значительной площади. В противном случае атака требует совершенно других количеств и качеств ударных группировок.

4. Будут ли россияне бежать сами? Нет

Российское командование делает все возможное, чтобы удержать Херсон как можно дольше. Однако, если ВСУ будет сохранять мощное давление или он даже усилится за счет более эффективного планирования наступательных операций, точного поражения скелета и нервных узлов российских ВДВ и 22-го корпуса, российское командование начнет отступление.

ВС РФ открыто готовятся к повторению "жеста доброй воли" на острове Змеиный. Ситуация очень похожа по тактическому рисунку с битвой за остров, хотя масштаб, конечно, в сотни раз больше. Под украинскими ударами свое значение как наступательный плацдарм Херсон потерял, и уход за Днепр позволит построить здесь линию обороны, выводя в резерв войска ВДВ. Но выбить врага можно за счет, в первую очередь, точного эффективного ракетно-артиллерийского наступления.

5. Значение Херсона

Сдача Херсона будет означать неспособность президента РФ Владимира Путина перехватить инициативу в войне даже после полномасштабной мобилизации. Это будет огромное стратегическое поражение России и продемонстрирует преимущество и способность Украины разгромить любую мощную российскую группировку.

Но битва еще не завершена, враг изо всех сил пытается отсрочить, а при малейших шансах – избежать поражения. Точку в битве и в освобождении Херсона поставит украинская армия, полностью владеющая инициативой в этой битве.

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