С приходом ИИ важной становится суть, а не форма

Тезисы о влиянии искусственного интеллекта на образование, работу и другие аспекты жизни

1. Люди, которые используют ИИ, становятся умнее (продуктивнее).

После того как AlphaGo победила чемпиона мира по го Ли Седоля, и игроки начали массово использовать ИИ для самообучения, средний общемировой рейтинг начал расти впервые с 50-х годов, с тех пор как начались наблюдения.

2. ИИ, скорее всего, будет умнее 99% людей.

1% людей будут лучше ИИ, но только в своей узкой теме.

3. ИИ усиливает квалифицированных специалистов и мешает менее квалифицированным.

Главная причина — умение поставить точный запрос, что требует глубоких знаний в предметной области, а также способности отличить хорошие идеи от галлюцинирования или булшита.

4. ИИ уже снижает спрос на джуниор-позиции.

Проблема в том, что джуны обычно учились на простых задачах, которые теперь выполняет ИИ.

Вопрос, как джуну стать профессионалом, остаётся открытым, если бизнес не хочет обучать молодых специалистов.

5. С приходом ИИ важной становится суть, а не форма.

Потому что ИИ может придать любую форму вашим идеям или работе.

6. Роль университетов усиливается.

Поскольку отсутствует реальная практика для джунов в бизнесе, именно университеты станут местом, где можно будет получить практические навыки.

7. Стать профессионалом можно будет исключительно через "страдания".

Несмотря на то что ИИ выполняет работу за секунды, студенты будут вынуждены делать всё вручную, чтобы получить необходимые навыки.

8. Но большинство студентов потеряют мотивацию учиться.

Потому что зачем учиться, если ИИ всё умеет?

9. Роль ментора (даже не учителя) будет очень востребованной.

Проблема в том, что людей много, а менторов — мало.

10. Количество контента во всех направлениях (научные исследования, книги, публикации, подкасты и т.д.) будет расти экспоненциально.

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Соответственно, это снизит ценность единицы информации. Но количество потребителей возрастёт.

Создание эффективных образовательных платформ станет важной частью национальных стратегий (выживания человечества).

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