З приходом ШІ важливою стає суть, а не форма

Тезово про вплив штучного інтелекту на освіту, роботу й інші аспекти життя.

1. Люди, які використовують ШІ, стають розумнішими (продуктивнішими).

Після того, як AlphaGo виграла у чемпіона світу з го Лі Седоля, і гравці почали масово використовувати ШІ для самонавчання, середній загальносвітовий рейтинг почав зростання – вперше з 50-х років – відколи ведеться спостереження.

2. ШІ, найімовірніше, буде розумнішим за 99% людей.

1% людей будуть кращими за ШІ, але лише у своїй вузькій темі.

3. ШІ підсилює кваліфікованих людей і заважає менш кваліфікованим.

Головна причина – вміння поставити точний запит, що вимагає глибоких знань у предметній сфері, і вміння визначити хороші ідеї від галюцинування чи булшита.

4. ШІ вже знижує запит на джуніор позиції.

Проблема полягає в тому, що джуніори зазвичай учились на простих завданнях, а тепер ці завдання робить ШІ.

Питання, як джуніору стати профі, є відкритим, якщо бізнес не хоче навчати джунів.

5. З приходом ШІ важливою стає суть, а не форма.

Бо ШІ може надати будь-якої форми вашим ідеям чи праці.

6. Роль університетів підсилюється.

Бо за відсутності реальної джуніорської практики в бізнесі, саме в університеті доведеться здобувати практичні навички.

А це означає, що...

7. ...стати профі можна буде виключно через "страждання".

Тобто попри те, що ШІ зробить роботу за секунди, студенти будуть змушені робити все руцями, щоб здобути необхідні навички.

8. ... але більшість студентів втрачатимуть мотивацію вчитись.

Бо навіщо вчитись, якщо ШІ все вміє.

9. Роль ментора (навіть не вчителя) буде дуже затребуваною.

Проблема в тому, що людей багато, а менторів – ні.

10. Кількість контенту у всіх напрямах (наукові дослідження, книги, публікації, подкасти тощо) буде зростати експоненційно.

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Відповідно, це знижуватиме цінність одиниці інформації. Але зросте кількість споживачів.

Важливою частиною національної стратегії (виживання людства) буде створення ефективних просвітницьких платформ.

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