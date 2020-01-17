Что затеял Путин в РФ: суть процессов  и выводы для Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал изменения в Конституцию, которые существенно изменяют конфигурацию власти в РФ. Вопрос «зачем» отпадает после знакомства с одним из основных тезисов - количество президентских сроков ограничивается двумя. Не двумя подряд, а просто двумя. То есть Путин, в случае принятия его идей, даже теоретически не сможет претендовать на свое сегодняшнее место на выборах 2024 года.

Однако, он является "фронтменом" и лидером доминирующей группы политических элит РФ, которая, естественно, не желает ухудшать свое положение, скорее наоборот. Поэтому произошедшее является первым этапом, либо анонсом процесса транзита власти.

Хотя, если быть точным, - все же переформатирования, с сохранением ключевых рычагов влияния в руках сегодняшнего околокремлевского "коллективного разума". Единственное, где можно с полной уверенностью применять слово "транзит", - это ответственность, которую переложат на чужие плечи. Не барское это дело, заниматься текущими делами, отвечать на неудобные вопросы о качестве жизни.

На первый взгляд, взаимоисключающие желания - сохранить власть в государстве и переложить ответственность на других - не находят реализации в концепции европейской демократии.

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Но для России, которая лишь частично является (даже географически) европейским государством, противоречия нет на фоне существующей модели Ирана, отстраивающейся кахастанской модели либо азиатских монархий.

Суть преобразований заключается в том, чтобы передать ключевые стратегические вопросы новому органу (который существует пока в качестве "совещательного" при президенте) - Госсовету.

Данный орган, который сегодня состоит из представителей региональных элит (губернаторов) руководителей высших органов государственной власти иных граждан "имеющих практический опыт", возможно, будет переформатирован и превратиться в закрытый клуб наиболее влиятельных граждан РФ.

Государственный совет за счет своего статуса (по Конституции) и статуса его членов (бизнес, контроль над силовиками, правовой системой) будет иметь возможность влиять на любые решения формального руководства России как внутри страны, так и на международном поле. При этом не неся никакой ответственности за собственную деятельность.

Вся ответственность передается на уровень ниже - в привычную, отстраиваемую по западной модели, демократий политическую систему. Не зря предлагается усилить роль парламента, ограничить полномочия президента, формировать правительство по партийным принципам - все это мы видим в странах ЕС, США. То есть для "Коллективного запада" будет создана картинка демократической России, со всеми атрибутами, с яркими и динамичными процессами политической жизни, плюрализмом и демократией.

А чтобы такая игра в демократию не угрожала Государственному совету и его членам, выставляются мощные ограничительные механизмы.

Прокуратура, по всей вертикали, выходит из-под влияния региональных элит, губернаторы (как члены Госсовета) усиливают свое положение и получают финансовые ресурсы в виде администрирования национальных программ. Это дает возможность избежать центробежных процессов в субъектах федерации.

А вольницу Думы ограничит Конституционный Суд, который получит право оценивать проголосованные закононопроекты на соответствие Конституции ДО подписи президента. То есть ни одна инициатива, которая будет угрожать позиции членов Госсовета либо этому органу, не имеет возможности стать законом.

Единственная возможность на изменения политической системы РФ, которая оставалась бы в таком формате, - международные договоры. Документы международного права сегодня имеют высшую силу над национальным законодательством. И если есть противоречия, изменяются законы страны. Но предлагается закрепить высшую силу Конституции над такими документами. Получаем интересную систему: Конституция - документы международного права - законы. При такой иерархии президент и правительство не смогут ничего сделать по изменению ситуации.

Давайте смоделируем ситуацию. Например, подписан международный договор. Он вступает в силу только после ратификации парламентом. Но принятие решения о ратификации - тоже закон, который, естественно, будет оцениваться Конституционным Судом РФ. Круг замкнулся.

Таким образом, Россия формирует систему при которой существующие политические элиты сохраняют свое положение, укрепляют его и гарантируют неизменность условий в более-менее оценимой перспективе. При этом на тактическом уровне страна имеет все преимущества демократической системы. На стратегическом - быстрое принятие решений на уровне Госсовета. И, естественно, руководитель данного органа не будет иметь ограничений по срокам пребывания на посту. Он же не президент.

Возникает вопрос: зачем нужна такая конструкция? Ответ на него - глобальные изменения в мировой экономике и политике.

Возникают новые центры силы, новые глобальные игроки, роль старых трансформируется. Российская Федерация в пока существующей системе международного права является супердержавой, хотя экономически она утратила этот статус более 20 лет назад.

Цель российских элит - сохранить статус глобального игрока в меняющемся мире, выйти на новую "большую сделку" по разделу сфер влияния. За счет этого, уже "под статус" центра силы, решить вопрос технологического отставания, выйдя из-под санкций и ведя политику с партнерами на новых условиях.

Именно поэтому РФ последние годы ведет консолидацию ресурсов, масштабную трансформацию правовой системы (да-да, реформы, улучшая бизнес-климат) и, параллельно с этим, на внешней арене, выполняя роль "генератора хаоса". Россия входит в старые кризисы, инициирует новые, с одной стороны пытаясь увеличить количество геополитчиеских площадок для будущего торга по уступкам. А с другой стороны - инициирует процессы урегулирования (на своих условиях), демонстрируя способность быть движущей силой в решении проблем. В качестве примера последнего можно указать сделку по Молдове 2017-2019 годов, Сирийскую операцию, либо сегодняшнюю активность на Ливийском направлении.

В этой логике соседним с Россией государствам, в том числе и Украине, вряд ли стоит ожидать кардинальных перемен в политике агрессивного соседа. Кремль рассматривает постсоветское пространство как свою "периферию" и готов бороться за сохранение влияния в этом регионе.

О большой войне, скорее всего, речь не идет - слишком это дорого в преддверии глобального кризиса. А вот небольшие конфликты, информационное влияние, торговые и экономические войны, которые сопровождаются обратным процессом в виде временных контрактов (даже на выгодных условиях), подсаживающих соседей на иглу экономической зависимости от РФ - вполне нормальная с точки зрения российских элит политика.

Поэтому, увы, Россия будет продолжать давить. Коррекция возможна лишь в области применения грубой силы - судя по последним событиям, Кремль настроен играть более тонко, но, одновременно с этим, более последовательно, логично и мощно.

Что делать Украине в таком варианте?

Как ни парадоксально - в чем-то догонять Россию. А именно формулировать наш функционал в меняющемся мире, думать над тем, какое место и какую роль мы будем занимать в регионе, мире, сегодня, через 5,10, 15 лет.

Грубо говоря, отвечать на простой вопрос "Зачем нужна Украина США (ЕС, Германии, Франции, Турции, Китаю...) сегодня, завтра и послезавтра?". И после ответа на данный вопрос для себя, предлагать такой функционал соседям. Главное, чтобы мы не воспринимались как "чемодан без ручки, который кинуть жалко, но нести неудобно, а зачем он нужен - непонятно".

Такие страны-чемоданы становятся объектами торга в системе договоренностей мировых держав. А, напомню, РФ как раз готовится к выходу на "большую сделку".