Это будет лишь пауза. И нужно быть готовыми к новым вызовам

Глава НАТО обвинил Россию в прямых атаках на страны Альянса.

Выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, Рютте подчеркнул, что необходимо изменить подход и перейти к "военному мышлению", чтобы быть готовыми как к возможным атакам, включая, например, применение дронов в Европе, так и к полномасштабной войне с Россией.

Согласно его отчету, с начала войны в Украине Россия совершила около 150 атак на территории стран НАТО. Среди них – кибератаки на железные дороги, больницы, системы GPS в авиации и объекты водоснабжения. Также взломы, саботаж и угрозы для военных объектов и подводной инфраструктуры.

К примеру, в 2024 году крупные больницы в Румынии и аптеки в США оказались парализованными из-за хакерских атак, а в Европе фиксировались массовые сбои GPS-сигналов. Россия также подозревается в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, что повлияло на связь и передачу данных.

Кроме кибератак, имели место случаи физического насилия и покушений. Так, в Италии был выявлен сговор, предусматривающий убийство министра обороны, а в Германии и США – планы нападений на руководителей компаний, связанных с оборонной промышленностью. А еще предпринимались попытки физического устранения военных, политиков, ученых, дипломатов.

Москва обвиняется в использовании миграционного кризиса для дестабилизации границ стран ЕС. Отдельно в выступлении Рютте отметил роль российской пропаганды и вмешательство в выборы.

В заключении он призвал НАТО "проснуться" и готовиться к полномасштабной войне.

Поэтому, как и когда бы не завершилась российско-украинская война, нужно помнить – это будет лишь очередная пауза. Нас и страны свободного мира ждут послевоенные вызовы.

Первоочередная задача – милитаризация общества, создание тотальной линии обороны, развитие ВПК (включая ракетные программы и развитие роботизированных систем), построение разветвленной системы территориальной обороны и, конечно, свободное владение оружием для всех граждан Украины.

Потому что современные границы свободного мира будут там, где будут вместе стоять армия НАТО, ВСУ и наши союзники.

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