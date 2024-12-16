Це буде лише пауза. І треба бути готовими до нових викликів

Очільник НАТО звинуватив Росію у прямих атаках на країни Альянсу.

Виступаючи перед експертами з безпеки в Брюсселі, Рютте підкреслив, що необхідно змінити підхід і перейти до "військового мислення", щоб бути готовими як до можливих атак, серед іншого, наприклад, застосування дронів у Європі, так і до повномасштабної війни з Росією.

Згідно з його звітом, від початку війни в Україні Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО. Серед них – кібератаки на залізниці, лікарні, системи GPS в авіації та об'єкти водопостачання. Також зломи, саботаж і загрози для військових об'єктів та підводної інфраструктури.

Наприклад, у 2024 році великі лікарні в Румунії та аптеки в США виявилися паралізованими через хакерські атаки, а в Європі фіксувалися масові збої GPS-сигналів. Росія також підозрюється у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, що вплинуло на зв'язок та передання даних.

Окрім кібератак, мали місце випадки фізичного насильства та замахів. Так, в Італії було виявлено змову, що передбачала вбивство міністра оборони, а в Німеччині та США – плани нападів на керівників компаній, пов'язаних з оборонною промисловістю. А ще були спроби фізичного усунення військових, політиків, науковців, дипломатів.

Також Москва звинувачується у використанні міграційної кризи для дестабілізації кордонів країн ЄС. Окремо у виступі Рютте наголосив на ролі російської пропаганди та втручанні у вибори.

У висновках він закликав НАТО "прокинутись" і готуватися до повномасштабної війни.

Тож, як і коли б не завершилася російсько-українська війна, маємо памʼятати – це буде лише чергова пауза. На нас і країни вільного світу чекають післявоєнні виклики.

Першочергове завдання – мілітаризація суспільства, будівництво тотальної лінії оборони, розвиток ВПК (включно з ракетними програмами та розвитком роботизованих систем), побудова розгалуженої системи територіальної оборони та, звісно, вільне володіння зброєю для всіх громадян України.

Бо сучасні кордони вільного світу будуть там, де спільно стоятимуть армія НАТО, ЗСУ та наші союзники.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net