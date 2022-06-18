Чтобы победить РФ, нужно раскалывать врага, а не сплачивать. Искать слабые места и давить

Если мы действительно хотим победить рашизм всерьез и надолго, а не жить вовек "на фронтире", нам очень нужно раскалывать врага, а не сплачивать. А нынешняя волна "хороших русских не бывает" делает прямо противоположное и только мобилизует супостата. А это уже чревато самим нашим существованием, потому что сейчас Украина успешно сопротивляется агрессии преимущественно потому, что у нас все общество поднялось на защиту страны.

Между тем россияне в большинстве своем не знают, за что они воюют, и мобилизация у них даже не объявлена. И упаси Бог, если они, вдруг, тоже почувствуют себя единой нацией до такой же степени (то, что пытается сделать кремлевская пропаганда, к счастью, пока не столь успешно).

Кстати, не удивлюсь, если окажется, что и эту волну запустили из Ольгино.

Вместо этого, где только возможно, нужно подчеркивать разломы в теле врага, так же, как они это успешно делают с нашими.

Например, у большинства из нас действительно чешутся руки убить всех ворвавшихся на нашу землю россиян. Но мы, в отличие от них, не будем трогать мирных жителей, "откосивших" от армии, сдавшихся в плен.

Когда-то видел пропагандистский ролик, где Аслан Масхадов (президент "полунезависимой" Чечни) держит два пистолета у висков двух российских пленных и объясняет, что один из них – контрактник, пришел на их землю по собственному желанию, а второй – срочник. После этого нажимает на курок и контрактник падает мертв, а срочника – отпускает. Вот и нам нужно что-то вроде этого.

Конечно, бойцу на передовой предстоит мыслить в терминах "всех их перебьем". Но в действительности этого никогда не произойдет. И на Луну они "все" как в том анекдоте тоже не улетят. И даже всех, кто зашел на нашу землю, мы, к сожалению, уничтожить не сможем. Победить "в лоб" врага, который на несколько весовых категорий сильнее, невозможно. Но победить надо – значит, ищем слабые места и жмем на них.

Собственно, "вертикаль власти" (формальная и неформальная) – это, с одной стороны, хребет имперского режима, а с другой – его ахиллесова пята. Если удастся его сломать, это будет окончательная победа и меньшей кровью. Но для этого нужно расколоть политический класс неприятеля.

Я не питаю никаких иллюзий по поводу его представителей – если, вдруг, там и есть какие-то порядочные люди, они тщательно замаскировались, потому что иначе не выжить: "с волками жить – по-волчьи выть".

Но точно есть те, кто работает на режим с радостью, идейно, но есть и те, кто делает это, скрестив пальцы в кармане. Особенно в нынешних условиях. Чем больше будет последних, чем глубже будет раскол, тем слабее враг, тем лучше Украине.

Другая потенциально уязвимая точка – это отношения центра с регионами в российской псевдофедерации.

Мой коллега Николай Малуха недавно очень точно высказался, что нужно употреблять слова "московский режим", "кремль" и т.д., чтобы вбить клин между властью и условными бурятами. Ибо у РФ и без того есть сильное напряжение между Москвой и бедными регионами – поразительное экономическое неравенство, многократно более глубокое, чем в Украине. При этом гибнут на войне преимущественно представители более бедных регионов, для которых зарплата контрактника – большие деньги, а армия – едва ли не единственный социальный лифт.

На этом можно и нужно играть, даже несмотря на то, что губернаторы российских регионов – это часто коррупционеры и вообще негодяи, но они тоже могут быть полезны.

Далее, даже если мы победим действующий путинский режим, останутся 140 млн населения, которые привели его к власти и поддерживали (ладно, не все они, но большинство). Они переживут определенный катарсис, у них будет вакуум идеологии, как при распаде совка.

И здесь критически важно то, кто и как его заполнит, потому что это могут быть сознательные люди с нормальными идеями, и тогда мы получим по крайней мере сознательного соседа, с которым вряд ли в нынешнем поколении возможна какая-то дружба, но хотя бы мирное сосуществование. А могут – и Гиркины с Эль-Мюридами, и тогда и Украину, и весь мир ждут новые страшные испытания.

То есть мы заинтересованы как никто другой в том, чтобы это незначительное меньшинство россиян, которые сейчас желают победы Украине, как-то сплотилось и смогло воспользоваться моментом, когда он наступит. Никто не обязан их любить, но на данном этапе они – наши союзники, и очень ценные.

Вспомним историю

Уинстон Черчилль (премьер-министр Великобритании в 40-х и 50-х годах прошлого века) при всем своем антикоммунизме заключил соглашение с СССР, и сказал в свое оправдание, что он даже с дьяволом стал бы союзником, чтобы победить Гитлера.

Если бы не это соглашение, неизвестно, удалось ли избавиться от нацизма.

Сейчас одним из наших ценных союзников является очень противоречивый сам по себе режим Реджепа Эрдогана в Турции. Я уже молчу о тех соглашениях, которые в свое время заключали казаки, чтобы сохранить свое государство.

На войне как на войне: враг моего врага – мой союзник, даже если мы оба понимаем, что этот союз ненадолго, потому что остаются противоречия, по которым нет win-win решения.

В конце концов, у нас внутри тоже много таких противоречий. Но все наши победы рождались тогда, когда мы их откладывали на время, и вместе либо защищали страну, либо свергали Гопника.

Однако, когда ресентимент, или даже вполне праведный гнев, лишает способности действовать трезво (и даже цинично) по отношению к врагу, – это не просто не приближает победу, но и грозит самому существованию Украины. Вспомним уроки древности.

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