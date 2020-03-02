Чужой среди своих? Готовится ли Зеленский к оттепели в отношениях с Россией?

Последнее время вокруг Украины и ее бурной политики беспощадно циркулируют сплетни и домыслы. Недавнее решение президента Владимира Зеленского заменить руководителя Офиса президента Андрея Богдана на Андрея Ермака заставляет говорить еще больше, чем обычно.

Такое внимание вполне оправдано. Ермак - якобы государственный служащий без каких-либо официальных полномочий. Находясь в личных отношениях с руководством страны, он имеет огромное влияние. Ведь Украина пытается разбираться с Россией в обход своих олигархов.

Многие вздохнули с облегчением из-за ухода Богдана из-за его связей со скандальным украинским олигархом Игорем Коломойским. Ведь последний постоянно создавал проблемы правительству Зеленского, Национальному банку и конкурентам по бизнесу, а также наносил ущерб международной репутации Украины перед Международным валютным фондом и другими кредиторами.

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С другой стороны, Ермак выполнял свои задачи относительно однозначно, когда был советником Зеленского и специальным посланником на переговорах с Россией и США. Тем не менее, он вызвал значительные подозрения из-за предполагаемых деловых связей с пророссийскими украинскими политиками и россиянами, которые близки к окружению президента РФ Владимира Путина.

Такие опасения широко распространены, но связь с олигархатом и русскими вряд ли является решающим в стране, где и то, и другое практически повсеместно распространено. Реальность такова, что такие связи обычное и часто бескомпромиссное по своей природе явление.

Богдан и Ермак - успешные юристы, которые внесли много хороших изменений в общественную жизнь. Богдан предложил большой управленческий опыт и знания о внутренней работе украинской бюрократии. Ермак до сих пор показывал себя умелым переговорщиком и организатором сделок.

"Я думаю, что Ермак - гораздо лучший выбор, чем Богдан, если не самый лучший", - прокомментировал владелец группы ISTIL и бывший издатель Kyiv Post Мохаммад Захур в своем интервью. "Он высококвалифицированный переговорщик, который находится в хороших отношениях как с Россией, так и с США, что оптимально с точки зрения Украины".

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Между тем, инвестиционная фирма Dragon Capital отправила своим клиентам по электронной почте сообщение о том, что "отставка Богдана будет приветствоваться теми, кто обеспокоен его прежними связями с Коломойским".

Многие в Украине по-прежнему скептически относятся к позиции Ермака по отношению к России и открыто ставят под сомнение его намерения как ведущего переговорщика страны на переговорах с Кремлем. "Андрей Ермак слишком близок к российскому истеблишменту", - прокомментировал Сергей Квит после его назначения. Квит - профессор Киево-Могилянской академии, один из организаторов уличных акций протеста "Ні капітуляції", которые произошли в конце 2019 года перед переговорами Зеленского и Путина в Париже.

"Мы обеспокоены тем, что переговоры будут проходить на российских условиях. В частности, слова Ермака о выборах на оккупированной восточной Украине в октябре этого года были очень угрожающими", - заявил Квит.

Однако, этому рассуждению противоречит тот факт, что Ермак играл в хардбол во время подготовки к саммиту в Нормандском формате в декабре 2019 года. В преддверии горячо ожидаемой первой личной встречи президентов Зеленского и Путина, Ермак объявил, что, если Кремль не согласится отказаться от своего требования о проведении выборов на оккупированном Донбассе, Украина готова оградить регион от остальной части страны.

Это была позиция "бери или уходи". Ермак сказал, что если Москва не будет готова обсуждать компромиссы в возможном мирном урегулировании, то “Украина будет строить стену, и жизнь будет продолжаться. К сожалению, придется жить по сценарию замороженного конфликта".

Несмотря на такие бескомпромиссные комментарии, назначение Ермака спровоцировало значительные геополитические спекуляции в международных средствах массовой информации. При этом, многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что назначение означает попытку урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Агентство Reuters заявило, что назначение Ермака сигнализирует об "оттепели" в отношениях с Россией. Отчасти это потому, что его вступление в должность совпало с заменой Владислава Суркова на уроженца Украины Дмитрия Козака на посту помощника президента РФ и куратора по Украине. Именно Козаку поручили вести переговоры по таким вопросам, как вывод войск, прекращение огня, обмен пленными и возможные будущие выборы.

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В то время как дебаты о назначении Ермака были сосредоточены, прежде всего, на его отношении к России и связям с Москвой, похоже, что обыденные личностные претензии могли быть непосредственным катализатором изменений в Офисе президента.

Сам Зеленский объяснил, что Богдан и Ермак просто не могут работать вместе. "Были конфликты. Они мешают работе. Я всегда был против таких конфликтов, поскольку, к сожалению, у них нет победителей. Итак, мы либо теряем время, либо теряем людей".

Украинцы любят читать между строк политические драмы страны. Уход Богдана и назначение Ермака предполагает широкие возможности для участия в этом популярном времяпрепровождении.

Тем не менее, факт остается фактом: кадровые перестановки на самом верху не изменяют более широкие политические реалии, с которыми сталкивается команда Зеленского. Ведь Офис президента должен защищать национальные интересы в столкновениях с интересами олигархов, а также противостоять российской агрессии и учитывать пожелания украинского электората.

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В ближайшем будущем решение и реформы станут возможными только тогда, когда будет достигнут консенсус по всем трем задачам. Это сложная задача для любого, кто бы не пришел на эту должность. Именно определит политические приоритеты Ермака.

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