Василий Малюк больше не возглавляет Службу безопасности Украины – Владимир Зеленский назначил нового временного руководителя Службы безопасности Украины. Ради этого президент фактически изменил процедуру назначения исполняющего обязанности главы СБУ.

Ослабит ли это изменение спецслужбу или, наоборот, откроет новые перспективы? Чтобы понять это, мы поговорили с народными депутатами и представителями Службы безопасности.