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06.03.2019, 13:04

Да здравствует волшебный пендель!

Да здравствует волшебный пендель!
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Иногда только откровенным и прямым нажимом можно заставить работать изглоданный коррупцией и убитый некомпетентностью государственный механизм

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Холодницкий заявил, что волшебный пендель, который прилетел ему от посла США – это "вмешательство во внутреннее дела суверенного государства". Значит, поставки вооружения украинской армии - это не вмешательство, а попытка убрать коррупционера – это уже вмешательство.

И тут еще вопрос, что важнее для боеспособности украинской армии - джавелины или Холодницкий на бирже труда, а желательно шьющий салфетки в местах не столь отдаленных. Но это уже фантастика. Или сказки.

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Да, США вмешиваются в дела суверенного государства. И хотелось бы, чтобы они могли вмешиваться гораздо весомее. Потому что когда они действительно брали на себя внешнее управление, они так навмешивались, что получились Германия и Япония, ведущие экономики мира. Потому что есть государства, во внутренние дела которых необходимо вмешиваться. Потому что там все плохо. Потому что система сама себя не исправит. Системе это неинтересно. Ей и так хорошо. И потому что невозможно бороться с коррупцией под ее руководством. Именно для этого и нужна внешняя сила. Независимая от украинских раскладов.

Все реформы, которые были проведены в Украине, кроме децентрализации, были проведены под давлением кредиторов. С тем самым «вмешательством во внутренние дела». Когда вмешивались США, то закрывались коррупционные схемы. И сегодня, например, соотношение состояния долларовых миллиардеров из Украины к размеру ВВП составляет 11%. А в 2013 году эта цифра была равна 18%. А в 2011 году вес одного Ахметова был порядка 11% от ВВП. И нам нужно такое вмешательство. Потому что другой силы, которая может изменить Украину, просто нет. Если вы конечно не готовы ждать 300 лет.

Да, Байден фактически приказал уволить Шокина. И это хорошо. Потому что здравый смысл не работает относительно украинских прокуроров. И нужен был пинок от Байдена.

Да, МВФ фактически заставил национализировать Приват. И это хорошо. Потому что иначе эта пирамида до сих пор бы работала и пылесос высасывал бы деньги из украинской экономики.

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Да, именно США сейчас заставляет выкинуть Фирташа из украинской энергетики, покончив с монопольным доминированием его облгазов. И это хорошо, потому что сами украинцы на такое, как показала практика, не способны.

Если бы Украина была под внешним управлением США, то сейчас бы не стоял вопрос с верховенством права и произволом силовиков - например. Давно был бы рынок земли - например. Мы бы давно реализовали за год программу МВФ и уже купались бы в иностранных инвестициях, что отражалось бы в совершенно других цифрах роста экономики и доходов населения. Но, к сожалению, США лишь иногда расчехляет волшебный пендель. Или за счет рычага кредитов оказывают влияние на принятие решений. А потом наблюдают, как украинские коррупционеры пытаются отыграть изменения назад. И когда они это видят, то очень злятся. Сильно злятся. И тогда мы слышим заявления посла. Которые не дипломатичны, но очень уместны. А у кого-то замораживают счета. Но про это мы уже не слышим.

Поэтому - да, это вмешательство в дела суверенного государства. И это хорошо. Потому что наше болото надо осушить. Но лягушки никогда не превратят болото в озеро, потому что им это не нужно. Потому что в озере хорошо другим животным. И людям.

А лягушкам хорошо в болоте.

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(Источник - блог автора)

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Теги: помощь США Украине, назар холодницкий, мари йованович, посол сша в украине
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