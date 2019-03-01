Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем Россия

Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем российские власти.
Это при том, что Пакистан неоднократно воевал с Индией, многие десятилетия находится в состоянии перманентного конфликта с ней, а большинство пакистанских мусульман ненавидят индусов и считают их презренными язычниками. А в России украинцев до сих пор называют "братьями" и говорят о неизбежном возрождении "великой дружбы". Есть ли предел у этого лицемерия и подлости?
Пакистан считается отсталой страной и обвиняется в поддержке исламского терроризма. Но он ведет себя разумней, чем одержимые иррациональной злобой российские власти, которые по-садистки гнобят украинских "братьев" в тюрьме.
История с похищением украинских моряков - это даже не Пакистан, это какая-то Уганда времен Иди Амина.
(Источник - блог автора)