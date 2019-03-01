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01.03.2019, 20:33

Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем Россия

Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем Россия
Российский социолог и общественный активист

Пакистан возвращает Индии сбитого в бою летчика, а Россия открывает огонь и захватывает экипажи не вступавших в бой катеров

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Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем российские власти.

Пакистан практически сразу же передал Индии захваченного военного летчика. А российские власти продолжают гноить в тюрьме украинских моряков, которые, в отличие от индуса, даже ни в каких боестолкновениях не участвовали.

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Это при том, что Пакистан неоднократно воевал с Индией, многие десятилетия находится в состоянии перманентного конфликта с ней, а большинство пакистанских мусульман ненавидят индусов и считают их презренными язычниками. А в России украинцев до сих пор называют "братьями" и говорят о неизбежном возрождении "великой дружбы". Есть ли предел у этого лицемерия и подлости?

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Пакистан считается отсталой страной и обвиняется в поддержке исламского терроризма. Но он ведет себя разумней, чем одержимые иррациональной злобой российские власти, которые по-садистки гнобят украинских "братьев" в тюрьме.

История с похищением украинских моряков - это даже не Пакистан, это какая-то Уганда времен Иди Амина.

(Источник - блог автора)

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Теги: вооруженное нападение, заложники, агрессия россии против украины, военнопленные моряки
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