Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем Россия

Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем российские власти.

Пакистан практически сразу же передал Индии захваченного военного летчика. А российские власти продолжают гноить в тюрьме украинских моряков, которые, в отличие от индуса, даже ни в каких боестолкновениях не участвовали.

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Это при том, что Пакистан неоднократно воевал с Индией, многие десятилетия находится в состоянии перманентного конфликта с ней, а большинство пакистанских мусульман ненавидят индусов и считают их презренными язычниками. А в России украинцев до сих пор называют "братьями" и говорят о неизбежном возрождении "великой дружбы". Есть ли предел у этого лицемерия и подлости?