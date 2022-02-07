Давление на оппонентов, конкурентов и бизнес. Как силовики шьют Зеленскому второй срок

"Министерство внутренних дел – гарант вашего второго срока", именно такое ошеломляющее название носила октябрьская презентация МВД для Владимира Зеленского. Смешно, но, похоже, президент верит в такие чудеса. Иначе как объяснить рвение, с которым многочисленные силовики в последние месяцы разрывают информационное пространство все более впечатляющими факапами.

На фоне падающего рейтинга, юридический инструментарий становится все более приоритетным в политической тактике команды Зеленского. Чего только стоит эпопея с попытками ГБР привлечь к уголовной ответственности ближайшего политического конкурента – Петра Порошенко. Притянутое за уши дело о государственной измене пятого президента, является наиболее резонансным и показательным, но не единственным примером.

В прошедшем году сотрудники СБУ пытались прорваться в дом, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко. Киевский градоначальник тогда связал инцидент с давлением Офиса президента, который проводит целые "совещания, посвященные Кличко". Предмет конфликта тоже сугубо политический – у Зеленского никак не расстаются с идеей назначить на должность главы КГГА вместо выбранного киевлянами мэра своего ставленника.

Зато куда мягче карательный меч правосудия орудует в направлении самих представителей власти. Их чистоплотностью если кто и интересуется, то только неподконтрольные Зеленскому детективы НАБУ и независимые журналисты. По крайней мере так было в случае взяток, в разное время полученных депутатами президентской фракции Слуга народа Александром Юрченко и Сергеем Кузьминых.

По Юрченко следствие ведется уже полтора года, но не мешает ему посещать сессии Верховной Рады и, вопреки формальному исключению, голосовать в унисон с фракцией Слуга народа. Зато досудебное расследование по делу оппозиционного Гео Лероса, показавшего Зеленскому средний палец, ГБР провернуло весьма оперативно. Всего один месяц и целых шесть томов были переданы в суд.

Уголовные производства по делам пойманных с поличным депутатов-взяточников могли бы двигаться куда резвее. Но для этого необходимо назначить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). С января по декабрь 2021 года шел конкурс по отбору руководителя данного органа, в котором победил детектив НАБУ Александр Клименко. Победить победил, а назначен не был – решение об утверждении результатов конкурса не поддержали подконтрольные ОП пять членов комиссии. Таким образом эффективность НАБУ и САП фактически заблокирована, а персонажи вроде Александра Трухина продолжают в пьяном угаре устраивать ДТП, с которых безнаказанно сбегают в лес с мешками денег.

Проблема избирательного правосудия давно вышла за пределы политикума. Мнимая безнаказанность подталкивает представителей власти к произволу в экономике, которую они воспринимают не иначе как свою кормовую базу. И речь не только о компании из группы Рошен Петра Порошенко, оштрафованной на 283 млн грн. Дичь, которую налоговики творили со шведской сетью лабораторий Синево всколыхнула социальные сети. Провели проверку и предложили доплатить 1, 085 млрд грн. Благодаря общественному резонансу шведам удалось отбиться.

Чего не скажешь о британце Лакшми Миттале, которыого угораздило инвестировать в Украину $10 млрд. С 2019 года ArcelorMittal Кривой Рог терроризируют ГНСУ, СБУ и Офис генпрокурора. Сразу же после памятного визита президента в Кривой Рог. Что предприятию только не "шили" – от "экоцида" до "финансового терроризма", в итоге претензия кристаллизовалась в якобы неправильно уплаченную ренту на добычу железной руды. В связи с чем 4 января, недолго думая, Офис генпрокурора арестовал 2,24 млрд грн на счетах ArcelorMittal.

Предприятия ГМК всегда платили налог на руду исходя из себестоимости добычи руды, силовики настаивают на том, что платить нужно было исходя из себестоимости конечного продукта – железорудного концентрата. Чтобы объяснить далекой от горнорудной промышленности аудитории абсурдность претензий, на меткомбинате даже придумали метафору, мол, это все равно что платить ренту на помидоры исходя из стоимости томатного сока.

1 февраля с подобными же претензиями представители Службы безопасности Украины, Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генпрокурора пришли с обысками на горно-обогатительные предприятия группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского в Кривом Роге.

Неизвестно, чем Зеленскому не угодил Лакшми Миттал, по Ринату Ахметову ситуация более понятная – телеканалы "Украина" и "Украина 24" позволяют себе приглашать на эфиры не только Гордона с Комаровским, но и экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Того самого, который разрушает Зе-монополию на "новые лица" и изрядно отъедает в президентских рейтингах. Поэтому Метинвесту тоже выставили счет за "томатный сок".

Но Миталл и Ахметов миллиардеры, они в судах отобьются. Если не в украинских, то в международном арбитраже точно.

Много хуже себя чувствуют бизнесы помельче, которых уже замордовали бесконечными нововведениями и проверками фискальные "гении" из окружения Зеленского. Согласно ресурсу Дія в 2018 году было проведено 44 000 внеплановых проверок, в 2021 – уже 132 000.

Или, например, безумная фантазия обязать все юрлица подать до 10 октября 2021 года информацию о своих бенефициарах. Даже те, где среди учредителей нет других юридических лиц и данные об их бенефициарах уже давным-давно известны налоговой. Иначе – огромный штраф! Толпы бухгалтеров и учредителей десятков тысяч микроскопических ТОВок месяцами осаждали налоговые по всей стране, тратили время, платили юристам, оформляли документы.

В итоге, 8 октября Верховная Рада утвердила, а Зеленский подписал в тот же день, изменение в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, которым предельный срок предоставления государственному регистратору информации о конечном бенефициаре и структуре собственности компаний перенесен с 11 октября 2021 года на 11 июля 2022 года.

Чем это чревато в Украине, все хорошо знают. Обобщая массив фактов и размышлений, склоняюсь к тому, что тезис о МВД (да и всех силовых органах в принципе) как гарантии нового срока, совершенно не так абсурден как изначально кажется.

Другое дело, что при существующих тенденциях этот срок этот может оказаться не вторым, и уж совсем не президентским…

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