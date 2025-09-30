Пока ООН не будет готова делать значительно больше, чем сейчас, она будет оставаться на обочине мировой политики

НЬЮ-ЙОРК – Пять лет назад я написал комментарий об Организации Объединенных Наций, когда ей исполнилось 75 лет. Заголовок "Несчастливый день рождения ООН" исчерпывающе раскрывал тему. Сейчас ООН 80 лет, но моя тогдашняя критика остается актуальной и сегодня. Сползание ООН к почти ненужности продолжается.

Ежегодная сентябрьская встреча мировых лидеров в Нью-Йорке, которая только что завершилась, менее важна с точки зрения того, что делает ООН (а это немного в сфере предотвращения или прекращения войн), чем с точки зрения того, что она предоставляет, а именно – место для проведения всевозможных двусторонних и многосторонних встреч между посетителями высокого уровня. Представьте себе такой Давос для дипломатов.

Но сама ООН является жертвой хронической болезни, прежде всего из-за возрождения соперничества между великими державами. Состояние международных отношений сегодня далеко от того, каким оно было в 1990 году, когда мир объединился через ООН после вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

