Поки ООН не буде готова робити значно більше, ніж зараз, вона залишатиметься на узбіччі світової політики

НЬЮ-ЙОРК – П'ять років тому я написав коментар про Організацію Об'єднаних Націй, коли їй виповнилося 75 років. Заголовок "Нещасливий день народження ООН" вичерпно розкривав тему. Зараз ООН 80 років, але моя тодішня критика залишається актуальною і сьогодні. Сповзання ООН до майже непотрібності триває.

Щорічна вереснева зустріч світових лідерів у Нью-Йорку, яка щойно завершилася, менш важлива з погляду того, що робить ООН (а це небагато у сфері запобігання чи припинення воєн), ніж з погляду того, що вона надає, а саме – місце для проведення всіляких двосторонніх і багатосторонніх зустрічей між відвідувачами високого рівня. Уявіть собі такий Давос для дипломатів.

Але сама ООН є жертвою хронічної хвороби, насамперед через відродження суперництва між великими державами. Стан міжнародних відносин сьогодні далекий від того, яким він був у 1990 році, коли світ об'єднався через ООН після вторгнення Іраку та окупації Кувейту.

