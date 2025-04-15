"Дедушку штормит": Трампу некомфортно и уступать Кремлю, и поддерживать Украину
Сначала Трамп хвалил Зеленского за то, что он не прогибался под демократов и нейтрально отзывался о самом Трампе даже после скандала с известным разговором.
Потом ругал за излишнюю лояльность по отношению к демократам.
Затем называл Зеленского лучшим "продавцом", всякий раз увозящим из США миллиарды.
Потом ругал за помыкание "недееспособным Байденом".
Потом хвалил за личную храбрость и лидерство.
Потом ругал за то, что дал слабину и пошел у Байдена на поводу, ввязался в войну с Россией.
Потом называл очень умным и жестким парнем.
Сейчас зашел на очередной круг (какие-то круги я подзабыл, но это не принципиально).
Последнее дело – впадать в крайности от очередной смены позиции Трампа.
Особенно странно наблюдать это в исполнении тех, кто возмущался по поводу какого-то "не такого" поведения в Овальном кабинете.
США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже. Мы заинтересованы сохранить все, что можно сохранить. Ибо, даже если США отвалятся как партнер, две большие разницы: нам просто прекратят помощь или нам устроят эмбарго.
Трамп может сколько угодно обзывать Зеленского и обвинять Украину, но причина его раздражения в том, что на столе только две опции: давить на Путина или убегать из украинской войны совсем.
Потому что давить на Украину уже бесполезно. Все допустимые пределы компромиссов уже обозначены. Дальше – лишь принуждение к капитуляции.
Разведка США (РУМО, ЦРУ) публично говорит: оснований для капитуляции Украины в этом году по военным причинам нет.
Командующий войсками НАТО и американскими войсками в Европе говорит: оснований для капитуляции Украины нет.
Понуждение к капитуляции в таких условиях противоречит не только украинским, но и американским интересам.
То есть выбор между несправедливым, необоснованным, главное – безрезультатным давлением на Украину (ибо даже если продавишь – невозможно выполнить), чтобы выскочить, умыв руки, но потеряв в весе.
И страшным, неудобным, некомфортным давлением на Россию, с потерей материальных бонусов для своей тусовки, но с шансом подтвердить статус гегемона.
Вот и штормит дедушку.
Тем, кто впал в уныние, советую не впадать окончательно. Ибо за океаном чередуются какие-то совершенно фантасмагорические вещи с вполне рациональными.
Например. Новая администрация сходу зарядила тезис о необходимости сокращения расходов Пентагона на 8% ежегодно. Что противоречило не только базовым установкам республиканцев, но и здравому смыслу: т.к. декларируется подготовка к "сдерживанию" Китая и качелям в Арктике.
Полтора месяца новый министр обороны честно кошмарил разное диверсити и климатические исследования, унижал наследие Байдена, а потом внезапно оказалось, что бюджет Пентагона с 850 ярдов в следующем году планируют "сократить"… до минимума 1 триллиона. А потому что!
Провалиться в Украине после Афганистана – это хуже, чем сократить оборонный бюджет накануне большой драки. Точно есть те, кто будет этому сопротивляться.
Так что делаем то, что должны. А там будет видно.
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