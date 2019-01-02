Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 11:40

Деление на разрыв: Как политики работают на дробление общества

Деление на разрыв: Как политики работают на дробление общества
народный депутат

Подчеркивая противоречия, политтехнологи хотят получить интересующий их результат, а российские спецслужбы пытаются усилить внутренний раздрай

Реклама
Реклама

Хочется с грустью признать, что политтехнологи научились нас успешно делить и разделять. Они делят нас по сортам, месту проживания, языку, вере, национальности, предпочтениям, гендеру, сексуальной ориентации. Они делят, а мы легко соглашаемся. А потом удивляемся, что мы разрозненны.

В 2004 году российские политтехнологи предложили Януковичу озвучить то, что Ющенко делит украинцев на три сорта: западных, центральных и юго-восточных. Предложили россияне, но использовали это украинские политики. И так качественно использовали тогда, что до сегодняшнего дня мы это расхлебываем.

Реклама

И сегодня эти технологии разделения продолжают успешно использоваться. Но придумывают то, на кого делить украинцев, уже не только россияне, но и наши отечественные креаклы. Все идет в костер выборов и во имя такой желанной победы. Интересы Украины, граждан и моральные ценности идут под нож технологов. И тогда мы слышим о том, что Порошенко - это "Вальцман", а Тимошенко - это "Капительман". Ведь антисемитизм все еще неплохо "продается" дремучим и не очень умным избирателям. Тем избирателям, кто немного поумнее рассказывают о том, что Юля сразу после инаугурации поедет в Москву сдавать Украину, а Зеленский станет на колени перед Путиным. Не забыв добавить про последнего, что он клоун и марионетка у которой в ж...пе рука Коломойского. И любой, кто голосует за ЮВТ, - русская консерва, голосующий за Зеленского - продался Коломойскому, а те, кто отдают свой голос за Порошенко - шоколадная мразь. Все это с сочными эпитетами и оскорблениями в адрес оппонентов. Умным избирателям ничего не рассказывают. Их просто уже поместили в агрессивную предвыборную среду и они испытывают дискомфорт от происходящего.

Кроме того, свою лепту вносят полезные идиоты и ЛОМы на контракте, которые с пеной у рта рассказывают, что те, кто против их кандидата - это запроданцы, зрадники и подонки. И с удовольствием мусолят тему, что всех их оппонентов купили. Притом эта риторика свойственна практически всем симпатикам кандидатов в президенты.

Но особое отвращение у меня вызывают ботофермы, которые так же используют практически все участники выборов. Вбросы с формированием требуемой им точки зрения происходят на основании выливания грязи на оппонента и вывешивания его грязного белья, а не показывая достоинства своего кандидата. Шаблоны оскорблений и темники с подготовленными тезисами у ботов более популярны, чем дебаты и обоснованая аргументация самих кандидатов.

Все это еще больше разобщает украинцев, которые вместо объединения в период войны с Россией, начинают конфликтовать друг с другом. На этом конфликте многие политтехнологи хотят получить интересующий их результат, а российские спецслужбы пытаются на этом фоне усилить внутренний раскол. Нас сталкивают лбами для того чтобы получить наши голоса. И цена вопроса для технологов - это булава для их клиента и деньги на счет для них лично. Об уважении к чужой точке зрения или к чужим взглядам, которые не несут угрозу ни Украине, ни гражданам, уже не идется.

Читайте также
Виктория Сюмар: Зеленский не готов к посту президента 02.01.2019Социологи Рейтинга смоделировали 2-й тур выборов президента 26.12.2018"Склоняюсь": Зеленский ответил, пойдет ли кандидатом в президенты 26.12.2018

В общем все, как в той поговорке "И стали они так дружить, что не осталось камня на камне". Вы прослушали краткую историю конфликта между украинцами со схожими жизненными ценностями и взглядами. Я говорю о тех, кто хочет жить в независимой Украине. Так и хочется заорать:"Хватит ругаться и конфликтовать друг с другом, пока у нас есть общий враг - Мордор и его сепарские марионетки, которые явно заинтересованы в этом расколе".

Но мало, кто хочет учить историю, делать выводы и не совершать ошибок, которые совершили до них. Грабельное поле, вот символ современной Украины.

Для тех, кто хоть немного знаком с еврейской историей известно, что одной из главных трагедий для евреев является разрушение первого и второго Храма. "Из-за чего был разрушен Первый Храм? Из-за трех грехов: идолопоклонства, разврата и кровопролития. Из-за чего же был разрушен Второй Храм, во время существования которого занимались Торой, соблюдали заповеди, делали добрые дела? Из-за беспричинной вражды между евреями, которая – как три греха, вместе взятые: идолопоклонство, разврат и кровопролитие" (Вавилонский Талмуд, Йома, 9б).

Нам не грозит потеря Храма. Ситуация более угрожающая. Из-за беспричинной вражды между украинцами мы можем потерять свое государство. Потому, что разрозненное общество с трудом может противостоять всем внешним и внутренним угрозам. Особенно в период войны и кризиса. Подумайте об этом на досуге.

Реклама

(Источник - Facebook)

Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.

Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы президента, политтехнолог, гражданское общество, конфликты, избиратели
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Крутые люди и крутые дела: 12 лучших историй от LIGA.tech
Технологии Крутые люди и крутые дела: 12 лучших историй от LIGA.tech
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 