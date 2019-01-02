Деление на разрыв: Как политики работают на дробление общества

Хочется с грустью признать, что политтехнологи научились нас успешно делить и разделять. Они делят нас по сортам, месту проживания, языку, вере, национальности, предпочтениям, гендеру, сексуальной ориентации. Они делят, а мы легко соглашаемся. А потом удивляемся, что мы разрозненны.

В 2004 году российские политтехнологи предложили Януковичу озвучить то, что Ющенко делит украинцев на три сорта: западных, центральных и юго-восточных. Предложили россияне, но использовали это украинские политики. И так качественно использовали тогда, что до сегодняшнего дня мы это расхлебываем.

Реклама

И сегодня эти технологии разделения продолжают успешно использоваться. Но придумывают то, на кого делить украинцев, уже не только россияне, но и наши отечественные креаклы. Все идет в костер выборов и во имя такой желанной победы. Интересы Украины, граждан и моральные ценности идут под нож технологов. И тогда мы слышим о том, что Порошенко - это "Вальцман", а Тимошенко - это "Капительман". Ведь антисемитизм все еще неплохо "продается" дремучим и не очень умным избирателям. Тем избирателям, кто немного поумнее рассказывают о том, что Юля сразу после инаугурации поедет в Москву сдавать Украину, а Зеленский станет на колени перед Путиным. Не забыв добавить про последнего, что он клоун и марионетка у которой в ж...пе рука Коломойского. И любой, кто голосует за ЮВТ, - русская консерва, голосующий за Зеленского - продался Коломойскому, а те, кто отдают свой голос за Порошенко - шоколадная мразь. Все это с сочными эпитетами и оскорблениями в адрес оппонентов. Умным избирателям ничего не рассказывают. Их просто уже поместили в агрессивную предвыборную среду и они испытывают дискомфорт от происходящего.

Кроме того, свою лепту вносят полезные идиоты и ЛОМы на контракте, которые с пеной у рта рассказывают, что те, кто против их кандидата - это запроданцы, зрадники и подонки. И с удовольствием мусолят тему, что всех их оппонентов купили. Притом эта риторика свойственна практически всем симпатикам кандидатов в президенты.

Но особое отвращение у меня вызывают ботофермы, которые так же используют практически все участники выборов. Вбросы с формированием требуемой им точки зрения происходят на основании выливания грязи на оппонента и вывешивания его грязного белья, а не показывая достоинства своего кандидата. Шаблоны оскорблений и темники с подготовленными тезисами у ботов более популярны, чем дебаты и обоснованая аргументация самих кандидатов.

Все это еще больше разобщает украинцев, которые вместо объединения в период войны с Россией, начинают конфликтовать друг с другом. На этом конфликте многие политтехнологи хотят получить интересующий их результат, а российские спецслужбы пытаются на этом фоне усилить внутренний раскол. Нас сталкивают лбами для того чтобы получить наши голоса. И цена вопроса для технологов - это булава для их клиента и деньги на счет для них лично. Об уважении к чужой точке зрения или к чужим взглядам, которые не несут угрозу ни Украине, ни гражданам, уже не идется.

В общем все, как в той поговорке "И стали они так дружить, что не осталось камня на камне". Вы прослушали краткую историю конфликта между украинцами со схожими жизненными ценностями и взглядами. Я говорю о тех, кто хочет жить в независимой Украине. Так и хочется заорать:"Хватит ругаться и конфликтовать друг с другом, пока у нас есть общий враг - Мордор и его сепарские марионетки, которые явно заинтересованы в этом расколе".

Но мало, кто хочет учить историю, делать выводы и не совершать ошибок, которые совершили до них. Грабельное поле, вот символ современной Украины.

Для тех, кто хоть немного знаком с еврейской историей известно, что одной из главных трагедий для евреев является разрушение первого и второго Храма. "Из-за чего был разрушен Первый Храм? Из-за трех грехов: идолопоклонства, разврата и кровопролития. Из-за чего же был разрушен Второй Храм, во время существования которого занимались Торой, соблюдали заповеди, делали добрые дела? Из-за беспричинной вражды между евреями, которая – как три греха, вместе взятые: идолопоклонство, разврат и кровопролитие" (Вавилонский Талмуд, Йома, 9б).

Нам не грозит потеря Храма. Ситуация более угрожающая. Из-за беспричинной вражды между украинцами мы можем потерять свое государство. Потому, что разрозненное общество с трудом может противостоять всем внешним и внутренним угрозам. Особенно в период войны и кризиса. Подумайте об этом на досуге.

Реклама

(Источник - Facebook)