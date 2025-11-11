Есть проблема, о которой не должны забывать в НАБУ. А именно: громкое начало дела еще не гарантирует его успешного завершения

Дело Миндича-Галущенко обещает стать главным внутриполитическим событием не только осени 2025 года, но, пожалуй, и всего текущего года. Более того, оно может стать движущей силой различных внутриполитических конфликтов и ситуаций, особенно в случае окончания войны и проведения послевоенных выборов.

Уже очевидно, что дело будет крайне резонансным. Его главный общественно-политический вызов заключается в поиске приемлемого баланса между необходимостью полноценного расследования с последующим судебным разбирательством и сохранением хотя бы относительной внутриполитической стабильности в условиях полномасштабной войны (чтобы избежать неконтролируемого политического кризиса). Именно об этом в первую очередь должны помнить и во власти, и в оппозиции, и в НАБУ.

Власть не должна мешать расследованию и начинать войну против НАБУ. Иначе проблем станет еще больше. В частности, это касается международной репутации Украины и наших отношений с партнерами. Похоже, в Офисе президента это понимают. Во всяком случае, президент Зеленский в вечернем обращении заявил, что поддерживает расследование НАБУ и САП относительно коррупции в энергетике.

Разумеется, это дело — огромный политический риск и мина замедленного действия для президента. Но сейчас главный вызов и для него, и для всей страны — это война. Для оппозиции существует сильное искушение начать масштабную атаку. В мирных условиях, вероятно, так бы и было. Но в условиях полномасштабной войны с Россией начинать внутреннюю политическую войну — это риск острого внутриполитического кризиса, который может серьезно ослабить государство, а в худшем случае привести и к военному поражению.

Риск внутренней дестабилизации должны понимать и в НАБУ. Речь идет об общественном интересе. Есть еще одна проблема, о которой в НАБУ не должны забывать, — как не повторить ошибок своих предшественников. Громкое начало дела еще не гарантирует его успешного завершения.

Напомню о так называемом янтарном деле. Тогда все также начиналось бурно и ярко — спецагент Катерина, спецоперация с вручением и получением взятки, использование тайных аудио- и видеозаписей. В том деле тоже фигурировало ФБР (сотрудник ФБР представлял фиктивную иностранную компанию в сделках с народными депутатами Украины).

А закончилось все развалом дела в судах, в том числе потому, что использовались методы сбора информации, которые суд не признал процессуально законными.

Учитывая специфику нашего законодательства, это дело может затянуться на годы (в том числе, с учетом его масштабов). То, что происходит сейчас, — лишь завязка и прелюдия к длительному уголовно-политическому сериалу, который периодически будет напоминать о себе.

Один из ближайших эпизодов этого сериала — политическая судьба Галущенко. Если он получит подозрение от НАБУ, неизбежно возникнет вопрос о том, может ли он оставаться на посту министра, тем более министра юстиции. Правовой конфликт интересов в данном случае очевиден. А есть еще и этические, и политические противоречия.

Лучший вариант решения этой проблемы — добровольная отставка Галущенко с должности министра юстиции. Если нет, то Кабмин должен отстранить его от исполнения обязанностей как минимум на время расследования. Скажу крайне цинично: с политтехнологической точки зрения этот токсичный балласт лучше сбросить с правительственного борта.

Что касается Миндича, похоже, он будет скрываться за границей. Появится еще один "беженец", который уклоняется от правосудия. Не первый и, вероятно, далеко не последний. И это еще одна правовая проблема на будущее.

В целом это дело станет очередным испытанием для страны, для соответствующих государственных структур, для политиков, антикоррупционных институтов, процессуального законодательства и для общества в целом.

