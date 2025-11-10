Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По официальной информации НАБУ, расследование длилось 15 месяцев, в течение которых было собрано около 1000 часов аудиозаписей – так называемые "пленки Миндича". НАБУ и САП сообщили, что операция называется "Мидас".

Собеседник ЛИГА.net в правоохранительных органах, который причастен к этому делу, озвучивает предварительную сумму злоупотреблений – $100 млн: "И это не только из Энергоатома".

Скандал может задеть ближайшее окружение президента Владимира Зеленскогоа также бывших и действующих чиновников. Главный фигурант схемы Тимур М., по данным наших источников, пересек украинскую границу в 2:09 ночи 10 ноября.



Источник ЛИГА.net в Офисе президента на вопрос, планирует ли Зеленский коммуникацию по поводу этого скандала, заверило: "Мы бы уже поддержали [расследование НАБУ], но ждем развития событий. Что-то пока подозрений никому нет".