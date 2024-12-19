Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал Путина агрессором. Но вопрос даже не в Бойко. И вот почему.

Ватный электорат Украины оценивается, как максимум, в 15%. Причем условных путинистов не больше 3-5%.

И русские прекрасно понимают свои электоральные шансы. Они не будут и не собираются говорить о русском мире. Их нарративы будут о другом. И переименование, которое упомянул Бойко – это попытка выхода за рамки ОПЗЖ.

Россияне не верят в выборы в 2025 году. В то время как большинство "украинских" ватных блогеров действуют в предвыборной логике. И мы анализируем их действия именно в предвыборной логике.

Цель россиян на 2025 год – хаотизация и создание максимального количества точек конфликта, а не победа Бойко на выборах.

Казалось бы, ничего нового, но мы в очередной раз наступаем на те же грабли.

Что нужно делать?

1. Человек не может ставить перед собой сразу две цели: выиграть войну и выиграть выборы. Осознание этого – отправная точка для выхода из нынешнего кризиса.

2. Есть принципиальное правило: "политики не обижаются". К сожалению, наш политикум во внутренней и, что особенно трагично, во внешней жизни носит детские обиды. Показать фигу сейчас – это же так круто в представлении многих.

Без осознания этого мы будем скатываться в хаос.

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Есть и более примитивные вещи: например, разложить на молекулы избирательную кампанию в Румынии, чтобы понять, как дальше будут действовать россияне у нас. Но ведь это никому не нужно…

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