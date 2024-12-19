Бойко удав, що попросив вибачення і навіть назвав Путіна агресором. Але питання навіть не в Бойко. І ось чому.

Ватний електорат України оцінюється, щонайбільше, в 15%. До того ж умовних путіністів не більше 3-5%.

І росіяни прекрасно розуміють свої електоральні шанси. Вони не будуть і не збираються говорити про русскій мір. Їхні наративи будуть про інше. І перейменування, яке зачепив Бойко – це спроба виходу за межі ОПЗЖ.

Росіяни не вірять у вибори у 2025 році. Тоді, як більшість "українських" ватних блогерів діють у передвиборчій логіці. І ми аналізуємо їх дії саме в передвиборчій логіці.

Ціль росіян на 2025 рік – хаотизація і створення максимальної кількості точок конфлікту, а не перемога Бойка на виборах.

Здавалося б, нічого нового, але ми вчергове наступаємо на ті самі граблі.

Що потрібно робити?

1. Людина не може ставити перед собою одночасно дві цілі: виграти війну і виграти вибори. Усвідомлення цього – відправна точка для виходу з нинішньої кризи.

2. Є важливе правило: "політики не ображаються". На жаль, наш політикум у внутрішньому і, що особливо трагічно, у зовнішньому житті носить дитячі образи. Показати дулю зараз – це ж так круто в уявленні багатьох.

Без усвідомлення цього ми будемо скочуватися в хаос.

Є й примітивніші речі: наприклад, розкласти на молекули виборчу кампанію в Румунії, щоб зрозуміти, як далі будуть діяти росіяни у нас. Але це ж нікому не потрібно…

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