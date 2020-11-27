Дело о рекордной взятке в $5 млн: ВРП выгораживает преступников и атакует Антикорсуд

Кілька місяців тому Україну шокувала новина про пропозицію $5 млн хабара керівництву НАБУ і САП за закриття справи. Така велика сума була зафіксована вперше, але це не означає, що таких хабрів не було раніше. Ця справа наочно продемонструвала обсяг корупції, коли зливають резонансні справи.

Не пройшло і кілька місяців, як розпочалася операція з порятунку "хабарників" та тиску на антикорупційні органи.

16 листопада, Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) притягнула до відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Віру Михайленко, покаравши її попередженням. Фактично суддю карають лише за те, що вона дозволила проводити заочне розслідування щодо Миколи Злочевського — скандального ексміністра екології часів Віктора Януковича, який втік з України ще у 2014 році, та відомий чисельними кримінальними провадженнями про зловживання під час перебування при владі.

За даними слідства, саме Злочевський був ініціатором п’ятимільйонного хабара за закриття однієї зі справ щодо себе. Сам хабар же призначався керівництву НАБУ і САП. Представники Злочевського не лише передавали грошові кошти, а й брали безпосередню участь у виготовленні проекту постанови прокуратури про закриття справи. Саме ж закриття мало бути приурочено до дня народження ексміністра, бо йому дуже хотілося повернутися в Україну.

Вам не привиділося: у пропозиції найбільшого в історії країни хабаря підозрюють Злочевського, а карають суддю, яка дозволила вести заочне слідство по ньому.

Суддя ж ВАКС Михайленко дозволила заочне розслідування, адже Злочевський давно переховується за межами України.

Рішення судді явно не влаштувало його і, використовуючи свій вплив і ресурси, Злочевський включив машину тиску на суддю. Для цього його адвокати пішли за порятунком саме до ВРП.

Мета — отримати від ВРП рішення про те, що суддя щось нібито порушила, і використовувати його в подальшому для нівелювання всіх дій НАБУ, САП та ВАКС у цій справі. А ще — продемонструвати суддям Антикорсуду, що вигідніше стати частиною корупційної системи, а не боротися з нею.

Далі просто стежте за руками.

Скарга від захисників Злочевського надійшла у другій половині вересня цього року, у жовтні ВРП відкрила провадження і вже в листопаді видала рішення не на користь судді ВАКС. Для ВРП — це просто космічна швидкість. Наприклад, ми в ЦПК вже по три роки чекаємо на розгляд наших скарг на суддів. Але для адвокатів Злочевського це не проблема, бо в них у ВРП є "свої люди".

Так, захисником Злочевського у цій та багатьох інших справах є такий собі адвокат Петро Бойко, голова Ради адвокатів Київської області. Він же був адвокатом скандального члена ВРП Павла Гречківського, якого обвинувачували у шахрайстві на півмільйона доларів. Очікувано, що в реаліях нашої судової та правоохоронної системи, справа по Гречківському завершилася виправдувальним вироком. Гречківський відомий ще й неабиякими статками, а також фігурував у журналістських розслідуваннях та корупційних схемах. Хоча скаргу до ВРП стосовно судді ВАКС подавав не сам Бойко, а його колега, це ніяк не применшує зв’язків і впливу Бойка у суддівських та правоохоронних колах.

Сьогодні НАБУ опублікувало інші матеріали справи про п’ятимільйонний хабар: листування, з якого виявилося, що ВРП за гроші відмазала суддю Солом’янського суду за рішення в інтересах Злочевського. В цьому листуванні приховано прізвище людини, яка отримала гроші для ВРП, але, судячи з першої та останньої літер прізвища, йдеться про адвоката Петра Бойка. Згідно оприлюднених відомостей, ВРП надали $50 000. Як ви здогадалися, суддю Солом’янського суду дійсно ніхто не покарав.

Нагадаю, Злочевському вже неодноразово, не виключено, що таким ж хабарами, вдалося закрити низку справ проти себе, або ж отримати від правоохоронців різного роду індульгенції.

Наприклад, ще у 2015 році, суд у Великій Британії арештував $23 млн Злочевського через сумніви в законності походження коштів. Тоді йому вдалося врятувати свої мільйони за допомогою листа від Генпрокуратури. Там Злочевському надали відповідь про те, що в Україні до нього немає ніяких претензій. Представляв інтереси Злочевського тоді і в Україні, і в Лондоні той же адвокат Бойко. Цей лист став однією з причин зняття арешту з коштів в Лондоні.

Те, що Злочевський не мав тоді підозр від українських правоохоронців було виключно небажанням самої генпрокуратури щось розслідувати. ГПУ вперто відмовлялася співпрацювати з британськими колегами і надавати їм докази про діяння Злочевського в Україні. І лише після розголосу історії із зняттям арешту з рахунків Злочевського у Британії, він отримав підозри в Україні.

Пізніше в Генпрокуратурі часів Юрія Луценка успішно закрили й інші справи стосовно Злочевського.

В підсумку зашкварена ВРП карає суддю ВАКС в інтересах хабарників руками зав’язаного в схемах і круговій поруці Гречківського з подачі його "друга" по цих схемах — адвоката Бойка. Ця ж ВРП, яка відмазала десятки суддів Майдану, не дає дозволу на відсторонення голови ОАСК Павла Вовка.

Все це наочно демонструє нам, що така ВРП — це загроза не тільки для Вищого антикорупційного суду, це загроза втрати державності.

Ми не здивуємося, якщо вже найближчим часом ВРП розпочне справжнє полювання на суддів ВАКС і виноситиме рішення, які фігуранти справ НАБУ будуть використовувати для свого виправдання.

Саме тому без судової реформи, яка створить механізми очищення ВРП від таких "гречківських", ми як країна не маємо шансів на справедливі суди.

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