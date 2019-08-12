Демократия по-Киргизски: что и почему происходит в стране

7 августа 2019 года спецназ попытался задержать экс-президента Киргизстана Алзамбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. Штурм отбили. Днем позднее Атамбаев признался, что стрелял, обороняясь от наступающих бойцов спецназа. 8 августа силовики начали новый штурм дома экс-президента, применяли бронемашину. Атамбаев решил сдаться. Что и почему происходит в стране?

Предыдущий президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев правил страной почти семь лет. За это время он не смог решить ни одну социальную проблему страны. Коррупция, вседозволенность, неподсудность, некомпетентность и ничегонеделание выросли до такой степени, что Киргизстан стал самой бедной страной в Центральной Азии. И не чуть ли несостоявшимся государством на постсоветском пространстве.

Несмотря на это, Атамбаев через парламент протащил закон о статусе неприкосновенности экс- президента для того, чтобы не отвечать за свои деяния, совершенные против интересов своей страны. Со времен Аскара Акаева (президент Киргизстана с 1990 года по 2005 год. - Ред.) внешний долг страны вырос более чем в два раза.

Незаконно из тюрьмы освободил вора в законе Азиза Батукаева (экс-президента Киргизстана Атамбаева подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета Азиза Батукаева, которого в 2013 году незаконно освободили из заключения по состоянию здоровья. В июне 2019-го Батукаев дал показания против Атамбаева. По данным журналистского расследования, Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки, а площадь территорий, принадлежащих бывшему президенту Киргизстана, сравнима с небольшим городом или третью Бишкека. - Ред.).

Коррупционным путем, без согласования с народом и парламентом страны, раздаривал российским и китайским компаниям золотые месторождения, входящие в так называемый "золотой пояс Тянь-Шаня".

Потратив $386 млн на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ, не получил дополнительные мощности ни по выпуску теплоносителя для обогрева города, ни по электроэнергии.

Сейчас по всем этим преступлениям в следственном изоляторе находятся более 20 человек его ставленников, начиная с премьер- министров, заканчивая министрами.

На основании этих злодеяний 27 июня 2019 года парламент страны лишил его статуса неприкосновенности экс-президента, и поручил генеральной прокуратуре возбудить против него уголовные дела.

На приглашение следственных органов он наотрез отказывался приходить.

В ночь с 8 по 9 августа при принудительной его доставке в следственные органы он открыл огонь из армейской винтовки против работников ГКНБ. В результате погиб офицер и несколько человек были ранены.

Вчера его все - таки арестовали и поместить в СИЗО ГКНБ.

Он подвел многих ребят из своего села, которые защищая его, избивали солдат, осуществляли захват их оружия. Их всех тоже уже арестовали и поместили в СИЗО.

У Атамбаева во всем превалировало самомнение, ложно понятое сознание. Он хотел, чтобы все люди в стране думали и действовали как он.