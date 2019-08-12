Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.08.2019, 14:08

Демократия по-Киргизски: что и почему происходит в стране

Демократия по-Киргизски: что и почему происходит в стране
эксперт по экономической политике, экс-вице-премьер министр Республики Киргизстан

Экс-президента Киргизстана Алзамбека Атамбаева поместили под стражу. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью. Так можно?

7 августа 2019 года спецназ попытался задержать экс-президента Киргизстана Алзамбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш на юге Бишкека. Штурм отбили. Днем позднее Атамбаев признался, что стрелял, обороняясь от наступающих бойцов спецназа. 8 августа силовики начали новый штурм дома экс-президента, применяли бронемашину. Атамбаев решил сдаться. Что и почему происходит в стране? 

Предыдущий президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев правил страной почти семь лет. За это время он не смог решить ни одну социальную проблему страны. Коррупция, вседозволенность, неподсудность, некомпетентность и ничегонеделание выросли до такой степени, что Киргизстан стал самой бедной страной в Центральной Азии. И не чуть ли несостоявшимся государством на постсоветском пространстве.

Несмотря на это, Атамбаев через парламент протащил закон о статусе неприкосновенности экс- президента для того, чтобы не отвечать за свои деяния, совершенные против интересов своей страны. Со времен Аскара Акаева (президент Киргизстана с 1990 года по 2005 год. - Ред.внешний долг страны вырос более чем в два раза.

Незаконно из тюрьмы освободил вора в законе Азиза Батукаева (экс-президента Киргизстана Атамбаева подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета Азиза Батукаева, которого в 2013 году незаконно освободили из заключения по состоянию здоровья. В июне 2019-го Батукаев дал показания против АтамбаеваПо данным журналистского расследования, Атамбаев скрыл в декларациях земельные участки, а площадь территорий, принадлежащих бывшему президенту Киргизстана, сравнима с небольшим городом или третью Бишкека. - Ред.). 

Коррупционным путем, без согласования с народом и парламентом страны, раздаривал российским и китайским компаниям золотые месторождения, входящие в так называемый "золотой пояс Тянь-Шаня".

Потратив $386 млн на реконструкцию Бишкекской ТЭЦ, не получил дополнительные мощности ни по выпуску теплоносителя для обогрева города, ни по электроэнергии.

Читайте также
Атамбаева уже закрыли в СИЗО 09.08.2019Атамбаев: Я сдамся, только не трогайте моих людей - видео 08.08.2019Атамбаев решил сдаться властям после долгих переговоров 08.08.2019

Сейчас по всем этим преступлениям в следственном изоляторе находятся более 20 человек его ставленников, начиная с премьер- министров, заканчивая министрами.

На основании этих злодеяний 27 июня 2019 года парламент страны лишил его статуса неприкосновенности экс-президента, и поручил генеральной прокуратуре возбудить против него уголовные дела.

На приглашение следственных органов он наотрез отказывался приходить.

В ночь с 8 по 9 августа при принудительной его доставке в следственные органы он открыл огонь из армейской винтовки против работников ГКНБ. В результате погиб офицер и несколько человек были ранены.

Вчера его все - таки арестовали и поместить в СИЗО ГКНБ.

Он подвел многих ребят из своего села, которые защищая его, избивали солдат, осуществляли захват их оружия. Их всех тоже уже арестовали и поместили в СИЗО.

У Атамбаева во всем превалировало самомнение, ложно понятое сознание. Он хотел, чтобы все люди в стране думали и действовали как он.

Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: Киргизстан, Алмазбек Атамбаев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Отдых осенью. 9 причин полюбить Азию
Транспорт Отдых осенью. 9 причин полюбить Азию
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 