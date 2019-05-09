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09.05.2019, 07:00

День Победы. Память настоящая и память фальшивая

День Победы. Память настоящая и память фальшивая
писатель, бизнесмен, блогер

Сложно представить, чтобы кто-то из действительно прошедших ту войну, своими глазами видевший ее ужас и горе, сказал – "можем повторить"

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Помню послевоенных инвалидов в нашем дворе на Ленинской улице. Кто без руки, кто с палочкой, кто на тележке...

Помню, как на 9-е мая они пили в беседке. На столе кроме закуски стояли стопки, прикрытые кусочками черного хлеба.

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Помню нищих безногих, на дощатой платформе с колесиками-подшипниками. В руках у них были такие штуки, похожие на пресс-папье, которыми они толкались от асфальта.

Их было много – безруких, безногих, искалеченных, изжеванных войной. Они редко надевали ордена. И очень скупо рассказывали о войне.

Один мой дед, прошедший всю войну, не любил о ней рассказывать – слова не вытащишь. Второй, тот, кто строил завод в Нижем Тагиле, так же молчал о землянках, уральских морозах и эвакуации. Один мой дед – москвич, второй из Мариуполя. Мне сложно представить, чтобы хоть один из них сказал – "можем повторить".

Я слышал три тоста: "За мир! За Победу! За тех, кто не дожил!" Чаще всего пили за мир, наверное, знали ему цену.

Я еще помню время, когда у Памятника Славы встречались настоящие ветераны. Сколько их осталось сегодня? Несколько сотен на город? Несколько тысяч на страну? Когда я вижу фотографии детских колясок в виде танков и бронемашин, детишек ряженных в солдатскую форму, безумных мамаш в расстегнутых гимнастерках, джипы «мерседес» с надписями «на Берлин!» на заднем стекле, у меня нет никаких ассоциаций с теми, кто пережил те страшные годы и победил нацизм во Второй Мировой. Все эти «спасибо деду за победу» и рядом не лежали с патриотизмом, искренностью и памятью. Это карнавальное шествие, шабаш, дикие пляски, посвященные богу войны. Это кощунство на фоне до сих пор неупокоенных мертвецов, которых до сих пор выкапывают в траншеях в Украине, Беларуси, России...

Те, кто умирал в от ран и увечий все послевоенные годы, кто продавал барыгам ордена в 90-е, чтобы купить себе хлеба и водки, те, кто до конца жизни просыпался с криком «Горю!» - что бы они сказали, увидев шутовские колонны? Даже отличная идея "Бессмертного полка" была превращена в дешевый фарс с чужими «дедами на палке».

Праздник ли День Победы? Да. Праздник со слезами на глазах. Именно таким он был, пока были живы те, кто воевал, попадал в плен, гнил в окопах, умирал в серых днепровских волнах, брал Рейхстаг.

Но война давно кончилась. 74 года назад. И не в этот день. И до сих пор победители живут хуже, чем побежденные. День памяти и примирения? Несомненно! Примирения потомков тех, кто воевал на стороне нацистов с потомками тех, кто был на стороне союзников. Чтобы помнили о том, что натворили предки. Чтобы помнили, что совершили предки.

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Чтобы никогда более. Ни при каких обстоятельствах. 8 или 9 – мне без разницы. Давайте два дня. Но чтобы уж наверняка - никогда.

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Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
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Теги: день победы над нацизмом во Второй мировой войне
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