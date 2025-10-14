13 октября 2025 года стал днем славы и дипломатического триумфа президента США Дональда Трампа. Политико-правовым подтверждением этого стало подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газа во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, а также первые шаги практической реализации этого соглашения еще до его подписания.

Не менее важной для Трампа была визуализация его миротворческой победы на Саммите мира в Шарм-эль-Шейхе и в Кнессете (парламенте Израиля). Вероятно, для него это стало достойной сатисфакцией за то, что он не получил Нобелевскую премию мира.

Для нас важен другой аспект – успех на Ближнем Востоке вдохновляет Трампа на новые миротворческие подвиги. И президент США уже анонсировал, что будет добиваться прекращения войны между Россией и Украиной.

Собственно, эта работа уже началась. Об этом свидетельствуют две телефонные беседы между президентами Трампом и Зеленским в течение двух дней подряд (11-12 октября). Это событие, кстати, беспрецедентное. Ранее в истории отношений между США и Украиной ничего подобного не было.

Трамп явно ускоряет темпы нового переговорного процесса – уже по российско-украинской войне. Уже во время подписания мирного соглашения в Шарм-эль-Шейхе стало известно, что в пятницу, 17 октября, президент Зеленский должен прибыть в Вашингтон на встречу с президентом США. Похоже, что Трамп и Зеленский договорились об этом именно во время телефонных разговоров 11-12 октября.

Что интересно, 10 октября в любимой газете Трампа The New York Post появилась публикация интервью посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Показательно название статьи – "Мирный толчок Трампа знаменует собой "огромный сдвиг" по сравнению с эпохой Байдена". Такие публикации являются одним из способов достучаться до Трампа, донести до него украинскую позицию. И, как показывают события последних недель, системная работа украинской дипломатии с президентом США и его администрацией постепенно дает свои результаты.

Текущую неделю можно назвать неделей Украины в США.

13 октября в США отправилась наша делегация в составе главы правительства Юлии Свириденко, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Главными темами переговоров этой делегации станут средства ПВО, дальнобойное оружие, взаимодействие в сфере энергетики, что сейчас особенно актуально для нас.

Разумеется, также будет вестись подготовительная работа к встрече президентов Трампа и Зеленского, которая состоится 17 октября. Между прочим, это уже шестая встреча лидеров США и Украины за первые девять месяцев второго президентства Трампа, и уже в третий раз за этот период в Белом доме. Это также беспрецедентно в истории американо-украинских отношений.

С очень высокой вероятностью встреча Трампа и Зеленского будет посвящена дальнейшим перспективам переговоров по завершению российско-украинской войны. Чего же тогда ждать от этой встречи и от дальнейшего развития событий в треугольнике "США – Украина – Россия"?

Наиболее очевидный сценарий – новый всплеск переговорной активности. Скорее всего, сначала США будут вести переговоры отдельно и параллельно с Украиной и Россией. Поэтому, кроме встречи Трампа с Зеленским, стоит ожидать и контактов президента США с Путиным. Трамп уже анонсировал такую возможность. Вероятно, это будет телефонный разговор, однако Кремль может предложить и очную встречу лидеров США и РФ. Снова может возникнуть идея, так и не реализованная, трехстороннего саммита президентов США, Украины и России.

Однако в очередной раз возникнет традиционная и очень сложная проблема – на каких условиях договариваться о прекращении войны между Россией и Украиной? В Кремле публично настаивают на необходимости выполнения каких-то "договоренностей в Анкоридже". Но никаких официальных договоренностей между США и РФ не было обнародовано ни во время встречи Трампа с Путиным на Аляске, ни после нее. И США этого не подтверждают. А Россия не говорит ничего конкретного об этих "договоренностях".

Что не менее важно, в переговорах на Аляске не участвовала Украина, а без согласия нашей страны не может идти речь о каких-либо мирных соглашениях. Уже не в первый раз Кремль выдает за "договоренности" свои собственные "хотелки". Именно так руководство РФ интерпретировало переговоры в Стамбуле в 2022 году, сейчас такая же тактика используется и в отношении интерпретации переговоров на Аляске и дальнейшего видения переговорного процесса.

Исходя из комментариев американских участников переговоров в Анкоридже, а также различных "утечек", речь идет о российских предложениях по выводу украинских войск из Донецкой и Луганской областей, взамен чего РФ обещает прекратить огонь в Украине и начать мирные переговоры. Украину такие коварные псевдо-компромиссы категорически не устраивают, о чем было заявлено и публично, и в контактах с представителями США.

Поэтому сценарий, предложенный Кремлем, не приведет к реальным мирным переговорам. Также следует учитывать, что между Россией и Украиной остаются принципиальные противоречия по ключевым вопросам мирного урегулирования – от вопроса правового статуса оккупированных украинских территорий до гарантий безопасности для Украины.

Учитывая пока что положительный опыт мирного соглашения по сектору Газа, стоит ожидать, что США могут предложить свой мирный план прекращения войны между Россией и Украиной.

В апреле они уже пытались это сделать. Тогда это был мирный план Кита Келлога, и скорее это выглядело как зондирование возможного компромисса. Попытка, однако, оказалась неудачной. Этот план отклонила Россия. Украина и европейские партнеры высказали критические замечания по отдельным пунктам этого плана, прежде всего категорическое несогласие с предложением официального признания российского статуса Крыма.

Но если появится мирный план президента Трампа, отношение к нему будет совсем иным. Выступить прямо против этого плана будет неудобно как для Кремля, так и для Украины. Для РФ это связано с тем, что Путин хочет сохранить переговорную перспективу с Трампом. А мы не можем портить отношения со стратегическим партнером, от которого во многом зависим в вопросах закупки оружия и получения спутниковой информации, а также в переговорном процессе.

Однако и с нашей, и с российской стороны могут быть замечания по отдельным пунктам этого плана. Также следует понимать, что со стороны США может быть давление на принятие базовых принципов этого плана. И это давление будет оказано не только на Россию, но и на Украину.

В переговорах с американскими партнерами стоит обращать внимание на положительный опыт мирного соглашения по сектору Газа, прежде всего на первоочередность прекращения огня. Как мы знаем, Кремль не хочет соглашаться именно на первоочередное прекращение огня, но нам нужно убеждать Трампа в том, что для мирного урегулирования российско-украинской войны необходимо применить тот же принцип, который успешно сработал в переговорах по сектору Газа.

Во время нынешней подготовительной фазы возобновления мирных переговоров украинской стороне также желательно нейтрализовать потенциальные риски, которые могут возникнуть в мирных предложениях США.

