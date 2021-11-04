Депутаты и дальше могут транжирить бюджетные деньги, не отчитываясь. И здесь COVID виной?

Вчера парламент рассматривал законопроект №5253-1, которым должен был усовершенствовать законодательство о финансировании политических партий. Прозрачность партийных финансов – один из ключевых предохранителей от политической коррупции и работы партий в интересах олигархов.

Впрочем, при доработке законопроекта в Верховной Раде депутаты подготовили несколько неприятных сюрпризов. Налогоплательщикам, за счет которых финансируют партии, и дальше будет невозможно контролировать то, как и на что тратятся космические суммы средств. Только в этом году партии получат около 700 млн грн, в следующем году запланировано выделить еще под 900 млн грн.

Во-первых, депутаты изменили требование отчетности о финансовых обязательствах политических партий, поддержав поправку депутата от ОПЗЖ Александра Пузанова. Теперь партии должны отчитываться только о тех кредитах, займах и т.д., по которым наступило время для выплат, и партия не выполнила свое обязательство. На практике это создает существенные риски для теневого финансирования партий олигархами или другими заинтересованными лицами.

Гражданское законодательство предусматривает, что договора займа могут не устанавливать четкий срок возврата средств – и в таком случае партия может не возвращать средства вплоть до предъявления требования (и которое в принципе может не наступать, пока заимодавец этого не захочет сам).

Средствами от этих "финансовых обязательств" можно будет объяснять чрезмерные расходы партий на политическую рекламу или другие расходы. Таким образом, на счета партии можно заводить неограниченные суммы от посторонних лиц.

И самое главное – о таких "финансовых обязательствах" не будет знать общественность, ведь теперь их можно будет годами не отражать в отчетности.

Другим недостатком является то, что принятый вчера закон не решает проблему с непредставлением финансовых отчетов политических партий. Дело в том, что весной 2020 года нардепы разрешили партиям не подавать в НАПК свою отчетность, пока продолжается карантин из-за пандемии коронавируса. Эта норма абсолютно не оправданна, особенно после введения НАПК электронного реестра для партийных отчетов и представления их онлайн.

Парламент во время вчерашнего голосования так и не решил проблему, введя противоречивые нормы. С одной стороны, депутаты обязали партии подать все отчеты, которые ранее не были представлены за период пандемии. С другой стороны, осталась в силе норма, позволяющая не представлять отчет партии во время карантина – парламент не поддержал исправляющую это противоречие поправку Александры Устиновой.

В лучшем случае, в результате такого противоречия партии подадут ранее не представленные отчеты за последние 1,5 года и… снова их смогут не подавать за следующие кварталы. В самом худшем случае, опираясь на более благоприятную для себя действующую норму, партии не подадут вообще ничего.

Чтобы партии наконец-то начали отчитываться – необходимо исключить действующую норму, позволяющую на протяжении всего карантина подавать отчеты партиям. Общественность требует этого весь последний год.

Между тем парламентские партии все это время продолжают получать на свою деятельность государственное финансирование – средства налогоплательщиков из бюджета.

Поскольку закон уже принят в целом, остается только один способ устранить противоречивые положения – ветирование закона президентом и предоставление предложений в ВР с необходимыми изменениями. Если президент выступает за настоящую деолигархизацию, он должен применить право вето для ограничения влияния олигархов на партии.

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