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24.10.2019, 12:00

Детектор-шоу: как Дубинский переиграл Зеленского

Детектор-шоу: как Дубинский переиграл Зеленского
журналист

В сегодняшней Верховной Раде самая яркая оппозиция Слуге народа - это не Оппоблок или Европейская солидарность, а члены самой фракции Слуги Народа

Ещё недавно в нашей шоу-политике был совершенно очевидный лидер – президент. Владимир Зеленский не уступал никому первое место по эмоциям, по интриге. Как это началось во время предвыборной кампании – так и продолжалось. И вот теперь изменилось.

Зеленский стал обычнее как политик. И шоу от него теперь – только всплесками, очень неровно. То выдержит супер-марафон с журналистами, то исчезнет из эмоционального пространства политики, ограничиваясь лишь формальными президентскими проявлениями. То выступит с каким-нибудь обращением, которое затрагивает нерв общества, то замкнётся в текущих делах на Банковой.

В таких условиях не удивительно, что любой крупный политический скандал даёт возможность каждому деятелю проявить себя. А значит, сознательно или невольно – оспорить эмоциональное лидерство Зеленского. Страна ведь привыкла к шоу. И уже никогда не отвыкнет. Если номер первый в этом шоу – президент – вдруг исчезает, кто-то другой может собрать все эмоции публики.

Детектор лжи в такой ситуации – идеальный приём.

Вот можно по-разному относиться к Александру Дубинскому, но в главном скандале этой недели в нашей политике вокруг возможной коррупции в финансовом комитете Верховной Рады – именно он оказался лидером по эмоциям. Именно он сделал шоу.

И вряд ли это какой-то случайный, эпизодический всплеск активности Дубинского. Так наверняка будет и дальше. Особенно если он ещё и решит (или за него решат) не оставаться во фракции Слуги народа.

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Примечательно, что Дубинский уже – оппозиция больше, чем те формальные партии оппозиции, которые представлены в Верховной Раде или претендуют на это. Почему? Да просто потому что он намного заметнее в своей критике партии власти. Он ярче, интереснее. Он запоминается лучше. Он генерирует больше эмоций. А это главное в рамках шоу-политики.

Ещё раз: можно по-разному к нему относиться. Но привычная оппозиция кажется непростительно скучной на таком фоне.

Вот, например, где фракция партии Голос? Кто в курсе позиции Голоса по ключевым темам этой недели? По скандалу с финансовым комитетом? Ну, может быть, те редкие телезрители, которые умудряются не заснуть под ток-шоу на телеканале олигарха Виктора Пинчука.

Впрочем, если Голос вдруг зазвучит погромче – риторически он всё равно смешается с партией Петра Порошенко, как это было уже неоднократно.

А где партия Порошенко? О чём они говорят с массовой аудиторией? Да как обычно по своему многомесячному темнику. О том, что Андрей Портнов – это почти уже вице-президент, что нельзя превращать политику в шоу, как будто это можно откатить назад, и что в стране с каждым днём якобы всё больше тоски по Петру Алексеевичу.

Об Оппо-платформе или партии Юлии Тимошенко даже упоминать не хочется. Как были банальными реваншистами, так и остались.

То есть, все эти привычные оппозиционеры – просто потерялись. Они ведут себя так, как будто у нас всё ещё 2000-е годы. И как будто для борьбы за лидерство в политике – достаточно просиживать штаны и юбки в телестудиях, что-то бесконечно обещать и поучать. Скучное проигрывает.

Плюс, приготовьтесь, что теперь и любого из привычной оппозиции могут вызвать на полиграф. Сам образ – проверки на детекторе лжи – настолько притягательный для массовой аудитории, что от этого нельзя прилично отказаться, если оппоненты настаивают. Выдержат ли такое шоу Порошенко, Тимошенко или Бойко? Сомневаюсь.

И всё-таки, чем ответит Зеленский? Ему нельзя допускать впечатления, что он потерялся в ситуации, и нельзя позволить кому-либо закрепить эмоциональное лидерство, получив его однажды.

Самые эффектные ходы в шоу-политике – силовые. Их ничем не перебьёшь. Можно хоть каждый день проходить проверку на полиграфе, но уголовное производство по инциденту в финансовом комитете парламента это всё равно не должно отменить.

На сегодня обвинением в коррупции испачканы с десяток депутатов от президентской партии. Все они, как помнится из знаменитой лекции в школе для депутатов в Трускавце, – "политические никто". Мол, зашли в политику только благодаря бренду Зеленского, а сами – пока ещё нули. А теперь вот ушли в минус. Ещё и рядом с ними всплыл бессмертный схемщик Антон Яценко.

И вот чтобы вся эта публика не утянула в минус президента, должно быть расследование. Так что, теперь ход – за НАБУ. Ну или Ивану Баканову в СБУ можно позвонить по поводу кого-то из них. Как минимум, на Яценко там уже точно должно что-то быть.

Специально для LIGA.net

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Теги: верховная рада, коррупция, проверка на полиграфе, детектор лжи, александр дубинский
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