Девять вопросов Зеленскому

Березень 2020 року міг стати моментом істини для Володимира Зеленського.

Перший уряд не справився і був відправлений ним у відставку, бо "економіка спіткнулася і загрожує проїхати обличчям по асфальту".

Весна 2020 – жодна передвиборча обіцянка не виконана: бандити не в тюрьмах і навіть не планують, падіння промисловості і ВВП – вже очевидний факт, миром на Донбасі і не пахне, кадрові призначення, передвісники майбутніх перемог або поразок, бажають кращого.

Навіть дороги, стає очевидно, всі одномоментно відремонтувати не можливо. Довго і дорого. А грошей вже немає...

Якщо турбує лише власний рейтинг, очевидно, при загальному занепаді його може врятувати і навіть примножити лише швидка переможна кампанія. Ворог – коронавірус. Адже визнати Росію ворогом страшно, а перемогти дуже важко.

Перший крок був вірним – створити спецфонд по боротьбі з коронавірусом. Стартова проекція – 120 млрд грн. Далі він схуд до 66 млрд грн. Обчикрижені інші міністерства сумно зітхнули, але промовчали. Опозиція несміливо зойкнула, але запах весни в повітрі здавався ще занадто сильним.

Отже, весна 2020 року – є 66 млрд грн на боротьбу з пандемією.

А далі почалися суцільні помилки.

Перший локдаун вселив хибні очікування: коронавірус – це просто, Вкл/Викл. Гроші є, давайте їх спустимо на дороги і на все, що не шкода.

Хтось мав у цей момент президенту порадити:

1. Ми запускаємо масове виробництво масок, захисних комбінезонів, антисептиків. Забезпечуємо їх за мінімальною ціною для населення, маски безкоштовні для пенсіонерів, антисептики доступні для усіх в громадських місцях. На це потрібно 1-2 млрд грн максимум. Далі їх навіть експортуємо і заробляємо

2. Ми закуповуємо ШВЛ спільно з бізнесом і місцевою владою, 50% коштів Ковідного фонду, 50% з інших джерел. Орієнтовна вартість 5 млрд грн.

3. Закуповуємо лабораторії експрес-тестів для усіх лікарень, починаючи з райцентрів. Це орієнтовно 0,5-1 млрд грн.

Запитайте, як часто робили тести люди по звичайних селах? Жодного разу! Ми останні в Європі за відсотком тестованого населення.

4. Ще за 1-2 млрд грн закуповуємо кисневі станції для лікарень і проводимо постачання кисню до кожного лікарняного ліжка.

Чомусь лише 11 листопада прем‘єр Денис Шмигаль забирає з доріг і віддає на закупівлю кисневих станцій для лікарень 900 млн грн. І ще й вказує, що доручення уряду "не виконуються", і десь з літа без руху лежать 500 млн на цілі.

5. Орієнтовно 1,5 млрд грн буде коштувати закупити в кожен район комп’ютерну томографію.

6. Медики на війні. Найменше, що необхідно зробити – дати їм гідну зарплату. І недопустимо, коли президент оголошує про доплати у квітні, а медики їх не бачать і у вересні!

"Де гроші?" з вуст президента для медиків звучать жалюгідно. Пообіцяв і не виплатив.

7. Улюблена тема президента – дигіталізація. У зв’язку з пандемією, всі, у кого смартфон – обов’язково встановлюють Дію, яка в автоматизованому режимі відстежує рух інфікованих громадян і надсилає автоматичні повідомлення сусіднім терміналам, що поруч небезпека.

Всім, у кого немає смартфонів – держава дарує. Дигітилізуються усі, і ми робимо квантовий стрибок у цифровізації, на крок ближче до Матриці. Ціна – кілька мільярдів.

8. В рамках "Великого будівництва" провести швидкий косметичний ремонт у опорних лікарнях. Закупити декілька мобільних лікарень для оперативного розгортання в кризових областях.

У нас війна, хто забув, ще точно знадобиться і після коронавірусу.

9. Будь-якою ціною вигризти контракт на закупівлю першої вакцини, бодай 1-2 млн доз. До речі, наявна вакцина від Pfizer вимагає особливі холодильні камери для їх зберігання, мінус 60 чи 80 градусів Цельсія. Значить, купити потрібно їх теж.

Ціну не знаю. Дещо напружила вчорашня заява МОЗ: вакцина буде закуплена за спеціальною ціною. "Буде" звучить невпевнено, а "спеціальна ціна" в українських реаліях чомусь завжди в рази вища за світову.

Медицину слід було залити грошима. І жорстко контролювати кожен етап.

Для цього була потрібна лише команда з 3-5 людей з усіма повноваженнями. Це як у будівництві доріг, президент розуміє, про що я.

І тобі би Зеленський став Рятівником Нації.

"Україна виграла Третю світову війну", "ми почали боротьбу з епідемією голі і босі, а завершили з суперсучасними лікарнями по всій країні". Ну, щось таке.

І тоді би можна було б зараз вводити ще раз повний локдаун, але вже лише на три тижні, замість потішного "карантину вихідного дня".

Скерувати невеликі виплати для безробітних і пенсіонерів "Володіна тисяча", ефективно кредитувати малий і середній бізнес за нульовою ставкою.

І, до речі, гроші з Ковідного фонду би все одно на дороги залишилися. Їх і так відремонтували менше 3000 км з обіцяних 6500. Про вартість кілометра скромно промовчу...

Хоча історія й немає умовного способу, але ще не пізно змінити майбутнє. Бо пандемія нікуди не подінеться і у 2021, а за нею прийдуть нові...

До речі, лайфхак. Як стверджують західні вчені, найкраще для посилення імунітету не національна програма "Здорова нація", а здоровий сон. Люди, які сплять не менше восьми годин на добу, мають вдвічі більше антитіл до вірусу. А у тих, які сплять менше семи годин, імунітет втричі нижчий від звичайного стану.

Єдине, сподіваюся, уряд не буде перевіряти, хто і як спить. І не штрафуватиме, якщо сплять не так.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.