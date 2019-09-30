Добро пожаловать в Украину? Что мешает политике открытых дверей

Возможно, вы редко об этом задумывались и будете удивлены, но многим иностранцам сложно попасть в Украину. Граждане более сотни стран (среди которых немало развитых и успешных демократических государств) вынуждены оформлять визы. Это касается и потенциальных туристов, и потенциальных бизнес-партнеров Украины. Неужели сегодня к нам стоит такая очередь из гостей и инвесторов, что мы создаем дополнительные барьеры?

В современных условиях глобализации, свободного перетекания финансового и трудового капиталов, бюрократическая процедура по оформлению виз ограничивает потенциал социально-экономического развития Украины и делает процесс привлечения инвестиций еще более сложным и трудоемким.

Давайте называть вещи своими именами. Виза – это не предохранитель, отвечающий за безопасность. Это анахронизм, утративший свое прежнее значение и создающий лишнюю головную боль для иностранцев. Как следствие, страна теряет привлекательность и недополучает финансовые вливания.

Более того, с 1 января 2019 года было принято решение повысить стоимость украинской визы с $65 до $85 и отменить удобную систему "визы по прилету" в международных аэропортах. С рядом государств Украина также ужесточила пропускной режим.

Взамен МИД Украины сделало ставку на "электронные визы", которые необходимо оформлять за несколько дней до приезда (в некоторых случаях за 10 рабочих дней). От тех, кто решил приехать в Украину требуется заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Тех иностранцев, которые все же решились пройти эту процедуру от начала до конца ждет еще один, не самый приятный, сюрприз - работа колл-центра и профильных структур. Порой дозвониться или связаться по электронной почте с соответствующими украинскими органами для уточнения деталей просто невозможно.

К сожалению, закрытое бюрократическое государство встречает потенциальных туристов и деловых партнеров Украины еще на этапе решения – ехать или нет; вкладывать средства - или нет...

С такой ситуацией мне пришлось столкнуться на личном опыте. На организованный нашей гражданской платформой Первый Международный гостиничный инвестиционный форум в Одессе в этом году мы пригласили представителя крупной международной компании. Наш гость (гражданин Австралии) является серьезным инвестором, которого заинтересовал Одесский регион. До последнего момента ни у нас, ни у гостя не было уверенности в том, что он сможет приехать и выступить на Форуме. На фоне безвиза или упрощенного пропускного режима (виза по прибытию) с Маврикием или, например, Тринидадом и Тобаго, ситуация с Австралией выглядит, по меньшей мере, странно. Этот инцидент стал определенным сигналом и для других возможных инвесторов, которые заинтересованы в развитии туристического и гостиничного потенциала Украины, в частности Одесской области.

Вполне логичным и понятным мог бы выглядеть визовый или более строгий режим пропуска для граждан Российской Федерации, учитывая ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и агрессию в отношении нашего государства. В этом случае действительно можно говорить о соображениях безопасности. Но, какую угрозу несут иностранцы, желающие вкладывать деньги и строить в Украине бизнес? Что пугает нас в гражданах, например, той же Австралии? Наплыв нелегальных мигрантов из благополучных и развитых стран?

Может ли привести отмена виз к свободному попаданию на территорию Украины преступников из-за рубежа? Для такой фильтрации остается паспортный режим, который позволит контролировать процесс и сверяться с базой данных. Зачем дополнительная бюрократия? Тем более, если мы говорим о представителях демократических государств.

Мне кажется, Украине не мешало бы реформировать визовую систему. Сделать ее более современной, более гибкой и либеральной. Ее требования должны соответствовать запросам и интересам нашего государства, а не отпугивать тех, кто готов вкладывать деньги в развитие различных отраслей.

Яркий пример – Грузия, которая после Революции роз отменила визы для большинства стран мира. Это тоже было одним из факторов, который привел к существенному увеличению количества туристов и массовому приходу крупных инвестиций. Да, было и множество других причин экономического бума, но открытость стала важной составляющей.

Есть пример Малайзии, которая в 2000-х годах аналогично отменила визы для большинства стран мира и добилась впечатляющих успехов в туристической и бизнес сферах.

Разумеется, понятны мотивы существования виз для менее благополучных государств. Но, в чем заключается логика создания визовых барьеров для граждан развитых стран?

Я убежден, что новая украинская власть обратит внимание на мировой опыт и внесет соответствующие изменения, сделав Украину более приветливой и понятной для иностранных гостей. Политика открытых дверей – за ней будущее. "Welcome to Ukraine"!