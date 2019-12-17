Докажите или отпустите! "60 секунд" о деле Шеремета: видео

ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ ОБВИНЯЕТ ГРУППУ ЛЮДЕЙ В УБИЙСТВЕ ПАВЛА ШЕРЕМЕТА. ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ - ОБ ЭТОМ "60 СЕКУНД" С ПЕТРОМ ШУКЛИНОВЫМ.

Давайте быстро разберемся, что есть у Нацполиции против всей группы:

Первое – экспертиза телодвижений с камер наблюдения. Второе – аудиозаписи телефонных звонков. Третье – манера использования телефонов в день убийства. Четвертое – экспертиза взрывчатки. Пятое – связи членов группы друг с другом через общих знакомых.

Отдельные члены группы якобы участвовали в похожих историях с использованием взрывчатки. Но все доказательства объединяет одно: они – косвенные. А значит - доказательств нет.

Впрочем, следствие якобы нашло мину МОН-50 в офисе под квартирой одного из подозреваемых. Именно такой тип взрывчатки использовали в убийстве Павла Шеремета, а также при попытке взорвать человека в Ивано-Франковске – в чем обвиняют двух членов группы по другому делу.

Возникают вопросы. Во-первых, могли ли подбросить взрывчатку? И во-вторых, даже если ее не подбросили - это всего лишь хранение оружия. Связана ли мина с группой, есть ли отпечатки, что говорит экспертиза?

Давайте в целом. Достаточно ли аргументов, чтобы выдвинуть обвинения? С точки зрения системы - возможно. Но достаточно ли этого, чтобы доказать вину?

Только не говорите о бороде и принтах на одежде. Это смешно.

Докажите или отпустите.

Смотрите также другие "60 секунд":

Расплата за "реформу". О делах Петра Порошенко

Пора платить! Сколько денег Украина заберет у Москвы

2020 год. Что готовит Путин для Зеленского