Дональд Трамп и угроза Первой Гренландской войны (видеоколонка)

Одним из основных международных скандалов прошлой недели стала инициатива президента США Дональда Трампа купить Гренландию у Королевства Дании. Изначально, воспринятая как неудачная шутка информация, начала обрастать деталями, в том числе суммой возможной сделки. Закончилось всё заявлением датчан, что "Гренландия не продаётся". В ответ Трамп отменил свой визит в Данию. Как минимум, скандал, породивший множество разговоров об эксцентричном поведении президента США, ои непонимании им системы международных соглашений, создававшейся на протяжении последней пары столетий.

Однако, на фоне всего этого теряется одна чрезвычайно важная нить рассуждений - попытка понять, чем же руководствовался Трамп, делая подобные предложения. Он легко идёт на обострение, поднимает ставки, стремясь получить своё и, естественно, думает и действует не как политик, а как бизнесмен. Тем более интересно поискать рациональное зерно в "Датском скандале", даже если это будет выглядеть несколько "конспирологично".