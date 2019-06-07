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07.06.2019, 11:50

Донбасс, обстрелы, перемирие: кто кого контролирует

Донбасс, обстрелы, перемирие: кто кого контролирует
Председатель правления общественной организации Майдан Закордонних Справ

Официально "намекать" на частичную утрату Россией контроля над их вооруженными формированиями - опасная политика, считает Богдан Яременко (укр.)

Дорога прес-служба адміністрації президента України, яка вважає, що обстріли на Донбасі свідчать про якусь втрату якоїсь керованості над найманцями з боку Росії.

Вам звичайно видніше.

Але є кілька речей, які очевидні до болю, які роблять вашу заяву дуже сумнівною.

Перш за все, втратити контроль над тими, кого найняв (над найманцями), неможливо. Ти просто припиняєш їх найм - і проблема вирішена. Росія не може втратити контроль над своїми найманцями на Донбасі. Вона їх туди відряджає, займається їх ротацією, годує, одягає, озброює, платить заробітну плату, підписує накази на застосування зброї. Найманці не можуть жити без боєприпасів, харчування, медикаментів, заробітних плат. Відтак Росія контролює їх щосекундно, повністю і безкомпромісно.

По-друге, якщо, дорога прес-служба, ти навіть і отримала якусь таємну доповідь чи відкриті аналітичні оцінки про те, що в управлінні найманцями з боку Росії існують якісь проблеми, то не обов'язково говорити про це вголос. Чому? Тому що ми звинувачуємо Росію в тому, що вона веде проти України війну. І теза про те, що Росія не контролює найманців на Донбасі прекрасно лягає в логіку російської пропагандистської лінії - "нас там нет, а если на Украине хотят мира, то пусть договариваются с Донецком и Луганском". Я ж, сподіваюсь, шановна прес-служба, Ви ж не готові погодитися з цією "логікою"? Бо якщо Ви готові погодитися з цією логікою, то у Вас виникнуть серйозні проблеми зі своїм працедавцем - президентом Зеленським, який чітко, однозначно і вже неодноразово заявив, що про мир на Донбасі і в Криму говорити треба з Росією, а не з найманцями. Уловлюєте? Це нескладно: якщо у Росії на Донбасі є проблеми, то ми це використовуємо, а не говоримо, що знаємо.

І, по-третє, дорога прес-служба, війна почалась до того, як вас призначили на посади. Давно. П'ять років. За цей час було десь 18-19 різного роду перемир'їв, припинення вогню і т.д. А порушень режимів тиші, перемир'я і тд було в десятки тисяч разів більше. І дуже часто піки цих порушень припадали на активізацію переговірних зусиль. Тобто це тактика така Росії, щоб Україна легше погоджувалась на те, що їй невігідно - стріляти і убивати більше. Тому збільшення кількості обстрілів і жертв в результаті цих обстрілів, найбільш вірогідно, свідчить не про втрату контролю Росією над найманцями, а навпаки - Росія прекрасно їх контролює, прекрасно їх використовує як важіль у переговорах, а заодно і те, що ніяких змін у "переговірній тактиці" Росії не відбулось.

Як уникати цих логічних пасток? Покладатися не лише на своє розуміння того, що почув, побачив, прочитав (в тому числі і від президента), але і спілкуватися з відповідальними за напрямки професіоналами. З часом рука набивається, але припиняти консультуватися все рівно не варто.

(Джерело - блог автора)

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Теги: адмінімстрація призидента, прес-служба, війна в донбасі, перемир'я
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