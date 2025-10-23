Колонка опублікована Postimees.ee, переклад зроблено з відома та дозволу редакції

За 25 років свого правління Володимир Путін побудував у Росії режим, у якому влада акуратно розділена між впливовими групами. Переважно ці групи складаються з його колишніх співслужбовців з КДБ та особистих знайомих.

Водночас режим передбачає безперервну конкуренцію між цими групами, які постійно змагаються за посилення впливу у вищому ешелоні влади. Сам Путін у цій боротьбі завжди відіграє роль верховного арбітра, підтримуючи крихкий баланс між кланами. Таким чином, він не дозволяє жодній з груп стати занадто могутньою.

Однак у такої моделі влади є ахіллесова п'ята: абсолютно все в ній критично залежить від життя і здоров'я самого Путіна. Як тільки він помре, баланс між впливовими кланами буде підірвано, почнеться хаос і непримирима боротьба за панування в країні. До чого це може призвести, наочно показав заколот Пригожина, і Путін чудово це пам'ятає.

