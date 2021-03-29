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Довыборы в Раду. Все, как обычно. Люди все еще готовы обменять свой голос на 500 грн

Довыборы в Раду. Все, как обычно. Люди все еще готовы обменять свой голос на 500 грн

общественно-политический деятель
29.03.2021, 15:07

Низкая явка и подкуп избирателей. Такой итог вчерашних довыборов в Верховную Раду в округах №50 (Донецкая обл.) и №87 (Ивано-Франковская обл.)

28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) прошли довыборы в Верховную Раду

Есть два показательных момента. Первый – это явка. По данным Центральной избирательной комиссии, в округе №50 на довыборах приняло участие 20,99% избирателей, а в округе №87 – 35,05%. Второй момент – это зафиксированные факты подкупа избирателей.

Начнем с явки

В Донецкой области на выборы пришли 32 000 избирателей из 152 595. В итоге фактически 21% решили, кто будет депутатом ВР от округа, и частично выбрали то, какой будет жизнь страны. 

В Ивано-Франковской области депутата избрали так же меньшинство избирателей. Там из 148 532 избирателей приняли участие в довыборах чуть более 52 000. Это уже больше, чем на округе №50, но такое количество тоже является меньшинством от всех избирателей. 

В общем, на обоих округах активное меньшинство сделало свой выбор и мнение пассивного большинства просто не будет учтено. И это гражданская позиция, которая определяет современный тренд на выборах.

Можно долго говорить про апатию и разочарование избирателей, но когда 79% или 65% будут интересоваться, почему у них все так плохо, то в том числе и по причине того, что они проигнорировали выборы. 

По факту, им безразлично, кто будет править страной. Им безразлична идеология кандидата. Им даже безразличны его программа и его же обещания. Скорее всего, они не верят, что влияют на процессы, которые могли бы изменить их жизнь к лучшему, и не верят, что выборы как-то позитивно повлияют на их жизнь. Потому и такая пассивная позиция.

А теперь о втором моменте. О подкупе

К сожалению, вновь зафиксированы продажа голосов. Люди все еще готовы обменять свой голос на 500 гривень. И считают, что это правильно. Проблема не только в том, что они или их дети будут жить плохо после такого, ведь те, кто скупает голоса, не идет в ВР заниматься политикой и развитием государства, но и жизнь всех остальных украинцев не улучшится. 

К сожалению, продажные и тупые избиратели – это не только бич нашего время, но и диагноз всей политической системе. Ведь именно такие избиратели приводят в ВР насильников и людей олигархов, которые идут туда лишь за собственным обогащением и для лоббирования интересов. Потому что, купив голос избирателя, такой избранник уже ничего не должен тем, кто взял от него деньги, а значит, он будет пилить бюджет, отстаивать свои личные интересы и продавать голосования. И продажность избирателя станет залогом его же бедности и отсутствия даже шанса на изменения к лучшему для страны в целом.

Все вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что общество все еще инфантильно и не зрело, а многие в ВР идут не вписать свое имя на скрижалях истории, а улучшить свое благосостояние. 

И пока избиратель так себя ведет, на глобальные позитивные изменения Украина может не рассчитывать в ближайшее время. 

К сожалению, все еще остаются актуальными и слова Кобзаря:

"За шмат гнилої ковбаси,
У вас хоч матір попроси,
То оддасте."

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