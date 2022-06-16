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Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Но украинцы все равно не довольны

Цей матеріал також доступний українською
Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Но украинцы все равно не довольны

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
16.06.2022, 13:25

Мир просто сложнее, чем нам кажется

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину вместе в украинском поезде. Это историческое фото. На самом деле. 

Драги, Шольц и Макрон вместе в украинском поезде. Но украинцы все равно не довольны

Украинцы недовольны поддержкой Европы. Украинцы вообще постоянно недовольны. Украинские политики в курсе. Теперь в курсе и европейские политики. 

И вообще, почему они не в плацкарте?

Украинцы кричат "зрада". Макрон, дескать, склоняет нас к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон действительно сказал, что мы обречены на переговоры с Путиным, или кто там в этот момент будет в Кремле за главного. 

Но он сказал об этом в конце фразы. А в начале прозвучало, что Украина должна выиграть эту войну, "Мы" должны им в этом помочь и потом все равно будут переговоры. При этом, французы говорят даже о победе, которая включает возврат Крыма. И да, зафиксировать это надо на переговорах. 

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Так что, с этим кто-то спорит? Или мы ожидаем, что мы войдем в Кремль и сожжем Москву? 

А если нет, как закончить все это без переговоров? Или Макрон должен спеть песню "Путин-Х..ло", и только тогда украинцы будут довольны президентом, которого себе выбрали французы? Так только тогда будет разорван канал дипломатической связи с Путиным.

Если кто-то думает, что Макрон получает удовольствие от звонков Путина, сильно ошибается. Макрон вынужден часами общаться с безумным кремлевским дедом, десятиминутные цитаты которого заставляют нас рвать на себе волосы и кричать. А Макрон слушает это часами. Он что, мазохист? 

Может можно понять, что это его роль. Коммуникатора от Запада. Чтобы не оборвать связь. Чтобы в конце, когда помощь Запада Украине поможет выкинуть Путина к черту с нашей земли, можно было сесть и поговорить. И за столом был кто-то, кто бы этот разговор модерировал. Или вы хотите видеть там президента Турции Реджепа Эрдогана, который по ходу дела отпишет себе Крым?

Олаф Шольц? Это действительно странная история. У нас всегда были сильные ожидания от Германии. И как от страны и как от лидера Европейского Союза. И слишком много заявлений лидера Германии расходятся с делом. Но, при этом, если посмотреть на статистику военной помощи, то немцы неожиданно окажутся на четвертом месте. Цифры говорят точнее, чем эмоции. 

Плюс, крайне важна роль Германии как лидера Европейского союза. А те санкции, которые Европа ввела против России уже очень сильно превосходят наши самые смелые ожидания. Да, они ниже желаний. Но больше ожиданий. 

А Марио Драги? Позиция Италии сейчас гораздо более проукраинская, чем мы могли представить. 

Да, Европа дает нам мало оружия. Да и рынок оружия сложный и специфический: ограничения на реэкспорт и так далее. Но беда в том, что Европа давно жила в мире, в котором оружие просто не нужно. В котором война невозможна в принципе. А если что, всегда есть США и их армия. И поэтому произошла демилитаризация Европы. Им просто реально мало есть что дать нам.

Украинцы недовольны. А русские? Ведь логично, если украинцы недовольны Макроном и Шольцом, русские должны быть довольны? Ведь украинцы думают, что Шольц и Макрон большие друзья Путина?

А русские резко сокращают поставки газа в Германию и Францию. Сильно резко. Сейчас, когда ЕС готовится дать Украине статус кандидата в члены ЕС, когда Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину. 

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Поток по Северному потоку сократился более чем на 50%. Почувствовали немцы, почувствовали французы. Вряд ли это результат "довольного Путина". Вряд ли пасквили замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который, не приходя в сознание, пишет грязные ругательства как про Украину, так и про Шольца, свидетельствуют о большой дружбе.

Европа покупает российский газ и нефть? Да, пока покупает. Но например экспорт российского газа в страны "не бывшего СССР" в этом году упал на 30%. Нефтяное эмбарго приведет к тому, что продажи нефти в страны ЕС к концу года упадут в 10 раз. Это все приводит, в том числе и к замедлению экономики Европы. 

Можно было бы сократить резче? Да, наверное. Если бы политики забыли об интересах собственных избирателей. Но тогда в Европе выбрали бы других политиков. И уж тогда фото лидеров Германии, Франции и Италии в украинском поезде было бы невозможной фантастикой.

Мир просто сложнее, чем нам кажется…

И да, российская пропаганда никуда не делась. И в Украине тоже. Множество тараканов еще вылезут из своих щелей. А часть уже вылезла. И на что, как  вы думаете, они бросят все свои усилия? Когда уже нельзя будет говорить украинцам о том, что Россия хорошая. 

Вся мощь российской пропаганды будет направлена на идею "Запад плохой". Наверное, не стоит им помогать…

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
война России против Украины Еманюэль Макрон Марио Драги поддержка Евросоюза олаф шольц
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